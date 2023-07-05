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الأربعاء 05 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير التعليم يهنئ أوائل الدبلومات الفنية 2023

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

هنأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، متمثلة في الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، أوائل الدبلومات الفنية 2023، فيما ضمت قائمة الأوائل 29 طالب وطالبة.

وتفوقت البنات على البنين هذا العام، وشملت القائمة أيضا جميع التخصصات والنوعيات "الصناعية، التجارية، الزراعية والفندقية"  ومدارس التكنولوجيا التطبيقية.

واستقبلهم وزير التعليم الدكتور رضا حجازي، ونائبه للتعليم الفنى، الدكتور محمد مجاهد، صباح اليوم، في ديوان الوزارة، لتهنئتهم وتكريمهم واتخاذ الصور التذكارية معهم.

وتضمن قائمة الأوائل، الطالبة ندي ايمن عشري العبد ، من مدرسة قويسنا الثانوية الفندقية ، من محافظة المنوفية، بالمركز الاول علي مستوي الجمهورية تعليم فندقي نظام 3 سنوات .

والطالب عمر محمد محمدي، من مدرسة العربي الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة المنوفية، وحصل على المركز الأول بمدارس التكنولوجيا التطبيقية نظام 3 سنوات .

والطالبة فيرنا أسامة إسكندر ، مدرسة فندقى من مدرسة الإسكندرية الفندقية العسكرية إدارة وسط الاسكندرية التعليمية، وحصلت على المركز الأول جمهورية دبلومات فنية .

والطالبة إنجى خالد السيد محمود، من مدرسة "أمبروزو" الثانوية المهنية بنات، قسم ملابس جاهزة، التابعة لإدارة وسط الإسكندرية التعليمية، وحصلت على المركز الأول جمهورية .

والطالبة منة الديب في الدبلومات الفنية من مدرسة رأس البر الفندقية، وحصلت على المركز الأول.

والطالب محمد رزق سليمان قنيبر - قرية الحدادي - سيدي سالم الأول على الجمهورية في التعليم الثانوي التجارى بنسبة 99.7.

والطالبة فيرينا أسامة إسكندر بمدرسة اسكندرية الفندقية المشتركة العسكرية بمحافظة الاسكندرية، وحصلت على المركز الأول على مستوى الجمهورية دبلوم فني فندقي.

والطالبة بسمة شوقى عبدالحميد بمدرسة الشهيد هيتم سامى الصناعية بنات بايتاى البارود لحصولها علي المركز الثانى على مستوي الجمهورية نظام الجدارات .

اعتماد نتيجة التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم الدراسي 2022 2023 الدبلومات الفنية ٢٠٢٣ الدبلومات الفنية 2023 الدكتور محمد مجاهد

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