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الأربعاء 05 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أوائل الدبلومات الفنية 2023.. البنات يتفوقن على البنين بـ22 طالبة

طلاب
طلاب

تفوقت البنات على البنين فى قائمة أوائل نتيجة الدبلومات الفنية 2023، حيث حصدت 22 طالبة المراكز الأولى مقابل 7 طلاب أوائل لتضم القائمة 29 طالبًا وطالبة فقط.

كان وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور رضا حجازى، أكد أن إجمالي عدد مدارس التعليم الفني يبلغ 1300 مدرسة موزعة على محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى بعض المدارس والفصول الملحقة على مدارس التعليم العام، لافتًا إلى أنه تم تطوير عدد 881 مدرسة فنية، وتطبيق البرامج والمناهج المبنية علي منهجية الجدارات المهنية بها، وكذا استحداث 29 برنامجًا ومنهجًا جديدًا بالتعاون مع ممثلي سوق العمل، أهمها (تكنولوجيا المعلومات والاتصالات- الذكاء الاصطناعي- تكنولوجيا النظم الأمنية- تكنولوجيا الطاقة النووية- اللوجستيات- صناعة الحلى والمجوهرات)، لافتًا إلى أنه من المتوقع الانتهاء من تطوير جميع مناهج التعليم الفني وتدريب جميع المعلمين وتطبيقها في جميع المدارس الفنية بحلول العام الدراسي 2024-2025.

أوائل الدبلومات الفنية 2023 البنات تفوقن على البنين بـ22 طالبة البنات تفوقن على البنين بـ22 طالبة أوائل الدبلومات الفنية 2023 البنات على البنين

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