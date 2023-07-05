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الأربعاء 05 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مصادر بـ"التعليم": نتيجة الدبلومات الفنية 2023 في المدارس الأحد المقبل

رضا حجازى
رضا حجازى

قالت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن نتيجة الدبلومات الفنية لعام 2023، ستكون موجودة في المدارس يوم الأحد المقبل.

وأضافت المصادر لـ"الدستور"، أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة من المدرسة حال تعثر الطالب في الحصول عليها إلكترونيًا. 

ونبهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على المديريات بأن يتم التنبيه على المدارس بتعليق النتيجة فى مكان واضح على أن يتم الحصول عليها مجانًا. 

وكانت قد أوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه سيتم توفير رابط النتيجة عبر الموقع الرسمى للوزارة حيث يستطيع الطلاب الدخول والاستعلام عن النتيجة برقم الجلوس.

 

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