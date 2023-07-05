رابط نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس 2023 عبر بوابة التعليم الفنى لنتائج الامتحانات

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لبدء المؤتمر الصحفي، اليوم الأربعاء، لإعلان اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس 2023 وقائمة أسماء أوائل الدبلومات الفنية 2023، بحضور الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، تمهيدًا لنشرها عبر بوابة التعليم الفني لنتائج الامتحانات برقم الجلوس.

نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس 2023

وكشفت مصادر مطلعة بوزارة التربية والتعليم، أن نسبة النجاح نتيجة الدبلومات الفنية 2023 ستكون أعلى من العام الماضي، وإن البنات يتصدرن قائمة أوائل الدبلومات الفنية لهذا العام، وعلى رأسهم طالبات المدارس التكنولوجية التطبيقية.

ومن المقرر أن ينطلق مؤتمر وزارة التربية والتعليم في تمام الساعة الثانية ونصف ظهرًا، ويشهد تكريم الطلاب الأوائل في الشهادة الثانوية الفنية للعام الدراسي 2022-2023 على مستوى الجمهورية من جميع التخصصات التجارية والصناعية والزراعية والفندقية والمهنية بنظامي 3 و5 سنوات.

روابط نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس 2023

في السياق ذاته، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى نشر نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس على 3 روابط لمواقع رسمية وهي:-

أولا: موقع بوابة نتائج التعليم الفني لنتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس 2023 عبر رابط https://nategafany.emis.gov.eg/.

ثانيًا:موقع وزارة التربية والتعليم لنتائج الامتحانات 2023 برقم الجلوس عبر رابط http://emis.gov.eg/.

ثالثًا: موقع بوابة التعليم الفني لنتائج الامتحانات برقم الجلوس 2023 عبر رابط https://fany.emis.gov.eg/.

خطوات استخراج نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس

ويستعرض لكم "الدستور" خطوات استخراج نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس الواجب اتباعها لمعرفة النتيجة بكل سهولة في كافة التخصصات لطلاب المدارس الفنية الصناعية والزراعية والتجارية والفندقية، عبر السطور التالية:-

أولًا: الدخول عبر بوابة نتائج التعليم الفني عبر رابط https://fany.emis.gov.eg/.

ثانيًا: تحديد الصف الدراسي والفصل الدراسي.

ثالثًا: كتابة بيانات الطالب الراغب في معرفة نتيجته بالتفصيل.

رابعًا: إدخال رقم جلوس الطالب في الامتحانات.

خامسًا: تحديد محافظة الإقامة.

سادسًا: تدوين بيانات المدرسة المقيد بها الطالب.

سابعًا: الضغط على كلمة استعلام.

أخيرًا: ستهظر نتيجة الطالب في كافة المواد الدراسية بالتفصيل والمجموع الكلي والنسبة المئوية.

ومن المقرر أن تظهر نتيجة الدبلومات الفنية 2023 بالاسم فقط أو رقم الجلوس بجميع التخصصات في اليوم التالي لإعلان النتيجة، في المدارس الثانوية الفنية التابع إليها الطلاب.

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