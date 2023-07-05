لو فاتك التريند| نتيجة الدبلومات الفنية 2023.. وظاهرة النينيو الجديدة تهدد العالم

تصدرت العديد من الأخبار التريند عبر محرك البحث "جوجل"، خلال الساعات الماضية، حيث تنوعت بين السياسية والفنية والاجتماعية والرياضية، ويرصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "لو فاتك التريند".

3 روابط لاستخراج نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس

يبحث العديد من طلاب الدبلومات الفنية عن الروابط الخاصة بنتيجة الدبلومات الفنية 2023 وخصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى 3 روابط للنتيجة، وذلك قبل اعتمادها من الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وتنشر الدستور الروابط الثلاثة.. للمزيد (اضغط هنا).

رسميًا.. أهلي جدة يعلن تعاقده مع روبرتو فيرمينو فى صفقة انتقال حر

أعلن نادي أهلي جدة السعودي، اليوم الأربعاء، تعاقده رسميًا مع المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو، اللاعب السابق لليفربول الإنجليزي، في صفقة انتقال حر، ونشر الحساب الرسمي للنادي عبر "تويتر"، صورًا للاعب البرازيلي، أثناء توقيعه على عقود انتقاله إلى الأهلي السعودي.. للمزيد (اضغط هنا).

ظاهرة النينيو الجديدة تهدد العالم.. تحذيرات أممية قوية من سخونة الكوكب

أعلنت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة (WMO) عن وصول ظاهرة النينيو التي تؤدي إلى تسخين المناخ، حيث حذر المسؤولون من أن الاستعداد لظواهر الطقس المتطرفة أمر حيوي لإنقاذ الأرواح وسبل العيش.. للمزيد (اضغط هنا).

موعد مباراة منتخب مصر والمغرب فى نهائى بطولة إفريقيا تحت 23 عامًا

مواجهة مرتقبة سيخوضها منتخب مصر الأوليمبي، عندما يلتقي نظيره المغربي، في المباراة النهائية لكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، والتي تستضيفها حاليًا المغرب، وكان منتخبا مصر والمغرب، قد حجزا أول بطاقتين مباشرتين للتأهل إلى مسابقة كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية 2024 بباريس.. للمزيد (اضغط هنا).

"الأرصاد" تكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس وِأبرز الظواهر الجوية اليوم الأربعاء، على مستوى الجمهورية.. للمزيد (اضغط هنا).