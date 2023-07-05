موعد مباراة منتخب مصر والمغرب فى نهائى بطولة إفريقيا تحت 23 عامًا

مواجهة مرتقبة سيخوضها منتخب مصر الأوليمبي، عندما يلتقي نظيره المغربي، في المباراة النهائية لكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، والتي تستضيفها حاليًا المغرب.

تأهل مصر والمغرب إلى نهائي أمم إفريقيا تحت 23 عامًا

وكان منتخبا مصر والمغرب، قد حجزا أول بطاقتين مباشرتين للتأهل إلى مسابقة كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية 2024 بباريس، بتأهلهما للنهائي.

وتعد هذه هي المرة الثانية التي يتأهل فيها المنتخب المصري للمباراة النهائية، بعد بلوغه النهائي في النسخة الماضية التي استضافتها بلاده، بينما تأهل منتخب «أسود الأطلس) إلى النهائي للمرة الأولى في تاريخه.

موعد مباراة مصر والمغرب في نهائي أمم إفريقيا تحت 23 عامًا والقناة الناقلة

ستقام مباراة مصر والمغرب، في نهائي كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، يوم السبت المقبل، في تمام الحادية عشرة مساءً، على ملعب (مولاي الأمير عبدالله) بالعاصمة الرباط.

وستنقل المباراة، عبر شاشة Bein Sports HD4 المشفرة، وتعد قناة بي إن سبورتس هى الناقل الحصري للبطولة، في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وستقام مباراة تحديد المركز الثالث، والتي ستجمع مالي وغينيا، يوم الجمعة، في تمام السادسة مساءً، على ملعب (ابن بطوطة) بمدينة طنجة.

مشوار الفريقين في بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا

استهل منتخب مصر الأوليمبي، مشواره في أمم إفريقيا تحت 23 عامًا، بالتعادل سلبيًا مع النيجر، ثم الفوز على مالي، بهدف نظيف، قبل أن يتغلب على الجابون، بثنائية دون رد، في لقاء الجولة الثالثة.

وفي نصف النهائي، تغلب المنتخب المصري، على غينيا، بهدف نظيف.

بينما استهل منتخب المغرب، مشواره بالفوز أمام غينيا بهدفين مقابل هدف، في المباراة الافتتاحية، ثم تغلب بعدها على غانا، بخمسة أهداف مقابل هدف، قبل أن يهزم الكونغو، بهدف دون رد، في مباراة الجولة الثالثة.

وفي نصف النهائي، حقق المنتخب المغربي، فوزًا هامًا ومثيرًا على مالي، بنتيجة 4-3 بركلات الجزاء الترجيحية بعد نهاية الشوط الإضافي الثاني، بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.