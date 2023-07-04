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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"الأولمبية" تهنئ اتحاد الكرة بتأهل المنتخب الأولمبي لأولمبياد باريس

المنتخب الأوليمبي
المنتخب الأوليمبي

قدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية التهنئة لمجلس إدارة اتحاد كرة القدم والجماهير المصرية بعد تأهل المنتخب الأولمبي لكرة القدم لنهائيات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024. 

وضمن منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم التأهل لنهائيات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 بعد الفوز على منتخب غينيا بنتيجة 1-0 في مباراة الدور قبل النهائي لنهائيات كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عام المقامة في المغرب والتأهل للمباراة النهائية حيث يتأهل لنهائيات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2023 المنتخبات أصحاب المراكز الثلاث الأولى في البطولة وبتأهل المنتخب الأولمبي لكرة القدم للمباراة النهائية يضمن التأهل لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024. 

وأعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية عن خالص التهنئة للجهاز الفني واللاعبين على مشوارهم الناجح خلال التصفيات والنهائيات والأداء المميز في المباريات مع خالص التمنيات بالتوفيق والنجاح للمنتخب والفوز بالمباراة النهائية وتحقيق لقب البطولة. 

وأكد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة هشام حطب أن الرياضة المصرية تحقق في الفترة الحالية العديد من النجاحات والإنجازات الرياضية بفضل دعم ورعاية الدولة المصرية ورئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي منح الرياضة والرياضيين إهتمام كبير غير مسبوق كان نتيجته تحقيق العديد من النجاحات والانتصارات ورفع راية مصر عالية في جميع المحافل الرياضية.

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