ads
الأربعاء 05 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

المنتخب الأوليمبى يستعد للنهائى أمام المغرب.. راحة للأساسيين وتحذيرات من الاستفزاز

المنتخب الأوليمبى
المنتخب الأوليمبى

قرر الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي بقيادة المدير الفني البرازيلي روجيرو ميكالي عدم إجراء تدريبات بدنية للاعبي الفراعنة، خاصة للمجموعة التي شاركت في مباراة غينيا أمس.

وحقق الفراعنة فوزا كبيرا في نصف نهائي بطولة إفريقيا تحت 23 سنة على غينيا يوم الثلاثاء، مما أهلهم للتأهل إلى أوليمبياد باريس 2024 والمشاركة في المباراة النهائية للبطولة للدفاع عن اللقب.

قرار ميكالي جاء بهدف حفاظ اللاعبين الأساسيين وعدم تعرضهم للإرهاق، حتى يتوفر وقت كافٍ للتحضير للمباراة النهائية أمام المغرب المقررة مساء السبت.

في الوقت نفسه، يبدأ الجهاز الفني في دراسة المنتخب المغربي بدقة من خلال مشاهدة مبارياته الأربع حتى الآن في البطولة، بهدف تحديد نقاط القوة والضعف في الفريق المنافس قبل المواجهة يوم السبت المقبل.

ربما العقبة الأكبر التي سيواجهها ميكالي هي الجماهير المغربية التي ستكون حاضرة في المدرجات من أجل مؤازرة فريقها في النهائي، ما دفعه للتحدث مع لاعبي الفراعنة حول ضرورة التحلي بالهدوء في تلك المباراة للحفاظ على التركيز طوال اللقاء وعدم الخروج عن النص، في ظل المضايقات المتوقعة من جانب الجماهير المغربية، خاصة بعد فوز الأهلي بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا على حساب الوداد المغربي قبل عدة أسابيع.

حرص جمال علام، رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، على الاتصال ببعثة منتخب مصر الأوليمبي في المغرب وتهنئتهم نيابة عن أعضاء المجلس بالتأهل إلى أوليمبياد باريس 2024. 

وتعاهد الجهاز الفني واللاعبون مع جمال علام على ضرورة تحقيق لقب بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة المقامة في المغرب لإسعاد الشعب المصري وعدم الاكتفاء بالتأهل للأوليمبياد.

اتحاد الكرة اتحاد الكر إرهاق أفريقيا الـ اريا اساسي الار إفريقيا م

الأكثر قراءة

أخبار فاتتك|الزمالك يكتسح المقاولون وتفاصيل أزمة أحمد سعد بعد حفل تونس

"إدارة الغذاء والدواء الأمريكية" توافق على اختبار يتنبأ بإصابة النساء بتسمم الحمل

تقرير: استخدام الذكاء الاصطناعي يمكن أن يعزز الاقتصاد البريطاني بـ400 مليار إسترليني

"القاهرة الإخبارية": الاحتلال ينهى العملية العسكرية فى جنين رسميًا

"بيت الروبى" يتخطى 71 مليون جنيه فى أسبوعين

ضبط 35 تاجر سجائر "يربحون 170 جنيهًا زيادة" فى القاروصة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

رجل الناتو الثالث عشر

إبراهيم داود

محمود قرنى صديقى الشاعر

وائل لطفي

«بيت الروبى».. المواطن بطلًا

أحمد الصغير

البدايات الأولى والأسباب الفكرية والدينية والقبلية لوجودها

محمد العسيري

قلبه «طيارة ورق».. علاء عبدالخالق يغادر الحدود

بسنت حسن

انصياع لا انقلاب

سيد الابنودى

ثروات مصر المدفونة.. والاستثمارات الأجنبية

القس. رفعت فكرى

التنوع ضرورة حضارية!!

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يبدأ سحب قواته من مخيم جنين

تفاصيل إصابة شاب فلسطينى فى الرأس برصاص الاحتلال فى جنين

إعلام إسرائيلى: منفذ عملية الدهس فى تل أبيب كان يرتدى زيًا عسكريًا