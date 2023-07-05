المنتخب الأوليمبى يستعد للنهائى أمام المغرب.. راحة للأساسيين وتحذيرات من الاستفزاز

قرر الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي بقيادة المدير الفني البرازيلي روجيرو ميكالي عدم إجراء تدريبات بدنية للاعبي الفراعنة، خاصة للمجموعة التي شاركت في مباراة غينيا أمس.

وحقق الفراعنة فوزا كبيرا في نصف نهائي بطولة إفريقيا تحت 23 سنة على غينيا يوم الثلاثاء، مما أهلهم للتأهل إلى أوليمبياد باريس 2024 والمشاركة في المباراة النهائية للبطولة للدفاع عن اللقب.

قرار ميكالي جاء بهدف حفاظ اللاعبين الأساسيين وعدم تعرضهم للإرهاق، حتى يتوفر وقت كافٍ للتحضير للمباراة النهائية أمام المغرب المقررة مساء السبت.

في الوقت نفسه، يبدأ الجهاز الفني في دراسة المنتخب المغربي بدقة من خلال مشاهدة مبارياته الأربع حتى الآن في البطولة، بهدف تحديد نقاط القوة والضعف في الفريق المنافس قبل المواجهة يوم السبت المقبل.

ربما العقبة الأكبر التي سيواجهها ميكالي هي الجماهير المغربية التي ستكون حاضرة في المدرجات من أجل مؤازرة فريقها في النهائي، ما دفعه للتحدث مع لاعبي الفراعنة حول ضرورة التحلي بالهدوء في تلك المباراة للحفاظ على التركيز طوال اللقاء وعدم الخروج عن النص، في ظل المضايقات المتوقعة من جانب الجماهير المغربية، خاصة بعد فوز الأهلي بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا على حساب الوداد المغربي قبل عدة أسابيع.

حرص جمال علام، رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، على الاتصال ببعثة منتخب مصر الأوليمبي في المغرب وتهنئتهم نيابة عن أعضاء المجلس بالتأهل إلى أوليمبياد باريس 2024.

وتعاهد الجهاز الفني واللاعبون مع جمال علام على ضرورة تحقيق لقب بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة المقامة في المغرب لإسعاد الشعب المصري وعدم الاكتفاء بالتأهل للأوليمبياد.