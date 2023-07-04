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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

وزير الرياضة يهنئ المنتخب الوطنى لتأهله إلى أوليمبياد باريس

جانب من الحدث
جانب من الحدث

خلال تواصله مع بعثة المنتخب، ثمّن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الفوز الذي حققه المنتخب الأوليمبي لكرة القدم على المنتخب الغيني، بهدف مقابل لا شيء للاعب محمد شحاتة، في نصف نهائي أمم إفريقيا تحت 23 عامًا والمؤهلة لأوليمبياد باريس.

وقال الدكتور أشرف صبحي موجهًا رسالته للاعبي وجهاز المنتخب: "يسعدني أن أنقل لكم تهنئة القيادة السياسية، التي طالما تعتبر الرياضة والرياضيين أمنًا قوميًا، وتدعم دائمًا الرياضة المصرية في مختلف المحافل والأصعدة، كما يسرني أن أنقل لكم تهنئة كل أسرة الرياضة المصرية، لتأهلكم للأوليمبياد والوصول للمباراة النهائية، وإن شاء الله يتحقق اللقب القاري".

وأكد وزير الشباب والرياضة، أنه بفضل التخطيط العلمي والاستراتيجية التى يتم العمل وفقًا لها مع المنتخبات الوطنية، فضلًا عن توفير كل سُبل الدعم لها، أصبحت الرياضة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق إنجازات غير مسبوقة على المستوى العالمي.

وأشار الوزير إلى الدعم الذى تقدمه الوزارة إلى كافة الاتحادات الرياضية لتنفيذ برامجها، وإعداد اللاعبين واللاعبات لمختلف المنافسات، فى ضوء سياسة الوزارة نحو استدامة الإنجازات التى تشهدها الرياضة المصرية خلال الآونة الراهنة.

وطالب الوزير اللاعبين بمواصلة الأداء القوي وتحقيق لقب البطولة، وتقديم أداءً يليق بكرة القدم المصرية، وبذل كل المجهود من أجل الفوز في مبارياتهم بالأوليمبياد وتحقيق نتائج إيجابية، مشيرًا إلى أن المنتخب الأوليمبي تقف خلفه الدولة المصرية كلها وتدعمه.

ولفت وزير الشباب والرياضة، إلى أن الدولة المصرية من خلال الوزارة وكافة الجهات المعنية ستعمل على تذليل كل العقبات التي قد تواجه الفريق، أو التي قد تظهر في المستقبل، وذلك من أجل تقديم نتائج إيجابية بالأوليمبياد، حيث إن منتخبنا لا يسعي للتمثيل المشرف ولكن الميدالية هي طموحهم.

جاء ذلك خلال تواصله مع بعثة المنتخب، ثمّن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الفوز الذي حققه المنتخب الأوليمبي لكرة القدم على المنتخب الغيني.

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IMG-20230704-WA0059
أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة استدامة الاتحادات الرياضية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياض الرياضيين القيادة السياسية اللاعبين

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