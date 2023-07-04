وزير الرياضة يطمئن على استعدادات المنتخب الأوليمبى لمواجهة غينيا

أجرى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اتصالًا هاتفيًا بالكابتن محمد بركات، المشرف على المنتخب الأوليمبي؛ اطمأن خلاله على آخر استعدادات المنتخب، لملاقاة المنتخب الغيني في نصف نهائي أمم إفريقيا، بالمغرب.

وأكد الدكتور أشرف صبحي دعمه الكامل للجهاز الفني واللاعبين في مباراتهم المرتقبة أمام غينيا، والصعود إلى نهائي أمم إفريقيا والتأهل إلى أوليمبياد باريس 2024.

وقال وزير الشباب والرياضة موجهًا حديثه للاعبي المنتخب: "ثقتي فيكم بلا حدود، والشعب المصري ينتظركم أبطالًا لإفريقيا ورفع اسم مصر عاليًا في المحفل القاري المؤهل للأوليمبياد".

وتوجه الوزير بالشكر والتقدير للمدير الفني للمنتخب الأول فيتوريا علي سفره ودعمه المنتخب الأوليمبي في مهمته الوطنية.

ويتأهل من خلال بطولة لكأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة المقامة بالمغرب، أصحاب المراكز من الأول إلى الثالث مباشرة إلى أوليمبياد باريس 2024 ويلعب الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الرابعة.