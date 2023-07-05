"الأرصاد" تكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس وِأبرز الظواهر الجوية اليوم الأربعاء، على مستوى الجمهورية.

وقالت “غانم” خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباح الخير يا مصر” والمذاع علي القناة الأولى: إننا سنشهد اليوم انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة، عن أمس، بحوالي درجتين، في معظم محافظات الجمهورية، لتسجل العظمي على القاهرة الكبرى 34 درجة مئوية، معاستمرار لارتفاع نسب الرطوبة في الجو، مما يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، الطقس خلال فترة النهار يكون حار رطب على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، السواحل الشمالية، والمحافظات المطلة على البحر المتوسط، وطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، والمناطق الجنوبية، وخلال فترات الليل.

وتابعت "ومع غياب أشعة الشمس يحدث انخفاض في درجات الحرارة، ويتم الشعور به أكثر، خلال ساعات الليل المتأخرة، وفي الصباح الباكر، وتكون الأجواء معتدلة على أغلب أنحاء الجمهورية.

وعن الشبورة المائية، قالت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد: الشبورة المائية مستمرة معنا في الصباح الباكر على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، والتي تؤدي إلى انخفاض في الرؤية الأفقية، ولكن سرعان ما تتلاشى؛ مع سطوع أشعة الشمس، لافتة إلى أن الأجواء مستقرة بشكل كبير، وتستمر حتى نهاية هذا الأسبوع.