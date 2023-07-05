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الأربعاء 05 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميًا.. أهلى جدة يعلن تعاقده مع روبرتو فيرمينو فى صفقة انتقال حر

روبرتو فيرمينو عقب
روبرتو فيرمينو عقب التوقيع لأهلي جدة

أعلن نادي أهلي جدة السعودي، اليوم الأربعاء، تعاقده رسميًا مع المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو، اللاعب السابق لليفربول الإنجليزي، في صفقة انتقال حر.

ونشر الحساب الرسمي للنادي عبر "تويتر"، صورًا للاعب البرازيلي، أثناء توقيعه على عقود انتقاله إلى الأهلي السعودي.

ووقع فيرمينو، عقدًا مع الأهلي السعودي، يمتد حتي عام 2026.

وجاء انتقال فيرمينو، صاحب الـ 31 عامًا، إلى صفوف الأهلي السعودي، بعد انتهاء عقده مع ليفربول، بنهاية الموسم المنصرم.

وبات فيرمينو، ثاني صفقات أهلي جدة، على صعيد اللاعبين الأجانب، بعد التعاقد مع الحارس السنغالي، إدوارد ميندي، قادمًا من تشيلسي الإنجليزي، في صفقة قدرت بنحو 18.5 مليون يورو.

وبدأ اللاعب مسيرته الكروية 2010 مع نادي فيجويرنسي في الفئات السنة، وتم تصعيده في العام ذاته إلى الفريق الأول، وبعدها انتقل إلى نادي توبينسي في الدوري البرازيلي ومنه إلى هونفاهيم الألماني، موسم 2011- 2012، حيث أمضى معه خمس مواسم، قبل الانضمام إلى ليفربول، مع مطلع موسم 2015-2016.

ومنذ انضمامه إلى "الريدز"، خاض المهاجم البرازيلي 256 مباراة مع الفريق، سجل خلالها 82 هدفًا، وتوج معه بدوري أبطال أوروبا، موسم 2018-2019، وبطولة الدوري الإنجليزي وكأس العالم للأندية 2020، وكأس الاتحاد الإنجليزي 2022، وكأس السوبر الإنجليزي.

روبرتو فيرمينو
روبرتو فيرمينو
روبرتو فيرمينو
روبرتو فيرمينو
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