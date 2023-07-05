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الأربعاء 05 يوليو 2023
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مصر

فعال| رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس لنظامي 3 و5 سنوات

جريدة الدستور

بدء العد التنازلي لإعلان نتائج الدبلومات الفنية وحرص الطلاب وأولياء أمورهم معرفة رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس عبر جوجل، حيث تقرر إعلان نتيجة الدبلومات الفنية عقب قليل اليوم الأربعاء.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس

وتستعرض “الدستور” رابط نتيجة الدبلومات الفنية في 2023 ببوابة التعليم الفني، فمن عبر رقم الجلوس يتاح للطالب الحصول على النتائج في الحال، وسيحق له التقديم على التظلم في مدة أقصاها 15 يومًا وذلك من وقت ظهور النتيجة.

ليتك نتيجة الدبلومات الفنية 2023 على بوابة التعليم الفني 

وإذا كنت تبحث عن لينك نتيجة الدبلومات الفنية 2023 في بوابة التعليم الفني، فهناك عدد 715 ألفًا و432 طالبًا وطالبة سيبحثون على لينك النتيجة اليوم، والأمر الذي سوف يؤدي إلى الضغط الكبير على جميع الرسيفرات الخاصة بالموقع، مما سيؤدي إلى بطء في التحميل، لذلك عليك أن تنتظر قليلا لحين الزيادة في سرعة التحميل.

  • قم بالدخول على موقع التعليم الفني التابع لوزارة التربية والتعليم (اضغط من هنا).
  • وبعد ذلك سوف يتطلب منك أن تحدد السنة الدراسية.
  • وبالإضافة إلى تحديد نوع “التعليم الفني” (صناعي- زراعي- فندقي- تجاري).
  • وأيضا قم بتحديد المدرسة التابع لها والمحافظة.
  • وبعد ذلك قم بوضع رقم الجلوس.
  • وخلال ثوان سوف تظهر النتيجة أمام الطالب.

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بعد قليل.. انطلاق المؤتمر الصحفى لاعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2023

رابط نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس 2023 عبر بوابة التعليم الفنى لنتائج الامتحانات

3 لينكات رسمية| رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس وقائمة أسماء الأوائل

وتتضمن بوابة التعليم الفني نتائج الدبلومات الفنية 2023، نتيجة حوالي 715 ألفا و432 طالبا وطالبة، مقيدين بالتعليم الفني سواء كان دبلوم زراعي- دبلوم صناعي- دبلوم تجاري- دبلوم فندقي، حيث وصل إجمالي عدد المواد بمستوى التعليم الفني إلى حوالي والي 1337 مادة، وذلك يكون خلال الفترة من يوم 27 مايو إلى يوم 8 يونيو 2023.

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس 

وإذا كنت تريد معرفة نتائج الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس، فهي سوف تكون من خلال اتباع كافة الخطوات التالية:

  • بوابة التعليم الفني (من هنا).
    وضع رقم الجلوس.
    الضغط على إظهار النتيجة.

بعد قليل.. انطلاق المؤتمر الصحفى لاعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2023

رابط نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس 2023 عبر بوابة التعليم الفنى لنتائج الامتحانات

نتيجة الثانوية الزراعية برقم الجلوس 2023

وإذا كنت تريد معرفة نتائج الثانوية الزراعية برقم الجلوس 2023، فهي سوف تكون متوافرة من خلال بوابة التعليم الفنى نتائج الدبلومات الفنية 2023، حيث ستتضمن دبلوم زراعي جميع أقسام البستنة، وأيضا الصحة البيطرية، وأيضا تربية النحل، وذلك بالإضافة إلى قسم وقاية المزروعات، وكذلك الألبان والصناعات الزراعية، وأخيرا كافة العجائن والمخبوزات، حيث سيحصل الطالب على شهادة دبلوم زراعي إعداد مهني.

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