بعد قليل.. انطلاق المؤتمر الصحفى لاعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2023

ينطلق بعد قليل، المؤتمر الصحفي لإعلان نتيجة شهادة الدبلومات الفنية (صناعي– زراعي– تجاري- فندقي) الدور الأول للعام الدراسي 2022/ 2023، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بقيادة الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، والدكتور محمد مجاهد، نائب الوزير للتعليم الفني.

وقالت مصادر خاصة بقطاع التعليم الفني، بديوان عام وزارة التربية والتعليم، إن عدد قائمة الأوائل بالدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي 2022/2023، تعدى الـ30 طالباً وطالبة على مستوى الجمهورية.

وتضمن قائمة الأوائل، الطالبة ندي أيمن عشري العبد ، من مدرسة قويسنا الثانوية الفندقية، من محافظة المنوفية، بالمركز الاول علي مستوي الجمهورية تعليم فندقي نظام 3 سنوات.

والطالب عمر محمد محمدي، من مدرسة العربي الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة المنوفية، وحصل على المركز الأول بمدارس التكنولوجيا التطبيقية نظام 3 سنوات.

والطالبة فيرنا أسامة إسكندر، مدرسة فندقى من مدرسة الإسكندرية الفندقية العسكرية إدارة وسط الاسكندرية التعليمية، وحصلت على المركز الأول جمهورية دبلومات فنية.

والطالبة إنجى خالد السيد محمود، من مدرسة "أمبروزو" الثانوية المهنية بنات، قسم ملابس جاهزة، التابعة لإدارة وسط الإسكندرية التعليمية، وحصلت على المركز الأول جمهورية.

والطالبة منة الديب في الدبلومات الفنية من مدرسة رأس البر الفندقية، وحصلت على المركز الأول.

والطالب محمد رزق سليمان قنيبر- قرية الحدادي- سيدي سالم الأول على الجمهورية في التعليم الثانوي التجارى بنسبة 99.7.

والطالبة فيرينا أسامة إسكندر بمدرسة إسكندرية الفندقية المشتركة العسكرية بمحافظة الاسكندرية، وحصلت على المركز الأول على مستوى الجمهورية دبلوم فني فندقي.

والطالبة بسمة شوقى عبدالحميد بمدرسة الشهيد هيثم سامى الصناعية بنات بإيتاى البارود لحصولها علي المركز الثانى على مستوي الجمهورية نظام الجدارات.

كانت قد وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابَا لجميع المديريات التعليمية بالمحافظات المختلفة بشأن إرسال مندوبين من كل مديرية تعليمية لاستلام نتيجة الدبلومات الفنية.

و جاء نص الخطاب، على أنه نظرًا لإنهاء التعليم الفني بالوزارة من إجراءات إعلان نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية (صناعي- زراعي- تجاري- فندقي) للدور الأول لعام۲۰۲۳م، مشددًا على اتخاذ ما يلزم نحو إيفاد مندوب من مديريتكم الموقرة بتفويض رسمي إلى لجان النظام والمراقبة التابع لها مديريتكم وذلك لاستلام نتيجة امتحانات طلاب التعليم الفني بنظاميه الثلاث والخمس سنوات للدور الأول ٢٠٢٣ وذلك يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٣/٧/٥ في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، على ألا يتم فتح النتيجة أو إرسالها إلى الإدارات التعليمية إلا بعد اعتمادها من وزير التعليم .