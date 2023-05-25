الترم الثاني.. رابط نتيجة الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي 2023 بالرقم القومي

كشفت مصادر مطلعة بمديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة القاهرة، استعداد المحافظة لاعتماد نتيجة الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي 2023، الترم الثاني خلال الساعات المقبلة، من قبل اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، تمهيدًا لنشرها رسميا على بوابة التعليم الأساسي لنتائج الامتحانات بالرقم القومي 2023.

نتائج الامتحانات بالرقم القومي 2023

وأوضحت مصادر لـ"الدستور" أن مديرية التربية والتعليم فعلت رابط بوابة التعليم الأساسي لإعلان نتائج الامتحانات بالرقم القومي 2023 الترم الثاني لجميع الطلاب في صفوف النقل بجميع المدارس الحكومية بمحافظة القاهرة.

كما فعلت المديرية خدمة الاستعلام عن نتائج الامتحانات بالرقم القومي هاتفيًا بعد الساعة الثانية عشرة ظهرًا، من خلال الاتصال على الأرقام: 09000100 من التليفون الأرضي، أو 5757 من التليفون المحمول.

نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023 الترم الثاني

ويمكن الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023 الترم الثاني عبر بوابة التعليم الأساسي بمحافظة القاهرة، من خلال اتباع الخطوات التالية:-

أولًا: تسجيل الدخول إلى موقع بوابة التعليم الأساسي من هنا.

ثانيًا: اختيار نتائج سنوات النقل.

ثالثًا: تسجيل الرقم القومي المدون على شهادة الميلاد أو رقم الجلوس.

رابعًا:تحديد المرحلة الدراسية لابتدائي.

خامسًا:اختيار الصف الرابع الابتدائي.

سادسًا:تحديد العام الدراسي 2022-2023 ثم الفصل الدراسي الثاني.

أخيرًا: الضغط على عبارة عرض النتيجة.

نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2023 الترم الثاني

كما يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2023 بالرقم القومي للترم الثاني عبر بوابة التعليم الأساسي بمحافظة القاهرة، من خلال اتباع الخطوات التالية:-

أولا: تسجيل الدخول إلى موقع بوابة التعليم الأساسي من هنا.

ثانيًا: اختيار نتائج سنوات النقل.

ثالثًا: تسجيل الرقم القومي المدون على شهادة الميلاد أو رقم الجلوس.

رابعًا: تحديد المرحلة الدراسية لابتدائي.

خامسًا: اختيار الصف الخامس الابتدائي.

سادسًا: تحديد العام الدراسي 2022-2023 ثم الفصل الدراسي الثاني.

أخيرًا: الضغط على عبارة عرض النتيجة.

نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 بالرقم القومي

وبالنسبة لاستخراج نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 بالرقم القومي للترم الثاني، يمكن الاستعلام عن النتيجة عبر بوابة التعليم الأساسي بمحافظة القاهرة، من خلال اتباع الخطوات التالية:-

أولا: تسجيل الدخول إلى موقع بوابة التعليم الأساسي من هنا.

ثانيًا: اختيار نتائج سنوات النقل.

ثالثًا: تسجيل الرقم القومي المدون على شهادة الميلاد أو رقم الجلوس.

رابعًا: تحديد المرحلة الدراسية لابتدائي.

خامسًا: اختيار الصف السادس الابتدائي.

سادسًا: تحديد العام الدراسي 2022-2023 ثم الفصل الدراسي الثاني.

أخيرًا: الضغط على عبارة عرض النتيجة لتظهر في الحال.

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