إعلان نتيجة صفوف النقل بالقاهرة خلال ساعات

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، ظهر اليوم الخميس، عن موعد نتيجة الفصل الدراسي الثاني لسنوات النقل، (من الصف الرابع الابتدائى حتى الصف الثاني الإعدادي).

وقالت المديرية، في منشور لها على "فيسبوك"، إن النتيجة ستعلن في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا على التليفون الأرضي 09000100، أو التليفون المحمول 5757، كما تعلن عن طريق المحادثة الآلية في الرابط https://eduserv.cairo.gov.eg/Results/DifferentStages.

وكان قد انتهى طلاب الشهادة الإعدادية 2023 بالقاهرة، من امتحانات نهاية العام الدراسي 2022/2023، أول أمس الثلاثاء.

وفي ذات السياق، قال مصدر مسئول بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إنه جاري الأن تصحيح أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 بالقاهرة.

وأضاف المصدر أن مدير المديرية أطمئن بنفسه على سير عملية التصحيح وتقدير الدرجات، مؤكدًا على الالتزام والدقة في التصحيح، وعدم ترك أى سؤال بدون تصحيح والمراجعة المستمرة والدقيقة.

وأشار المصدر إلى أنه من المتوقع إعلان نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 بالقاهرة في منتصف الأسبوع القادم، عبر الموقع الإلكتروني الخاص بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، فور اعتمادها رسميا من اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة.

أعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اتخاذ عدد من الإجراءات المنظمة لامتحانات الشهادة الإعدادية التي سيتم تطبيقها بداية من العام المقبل، حرصًا على انضباط سير الامتحانات، وحفاظًا على حقوق الطلاب.

جاء ذلك خلال زيارة الوزير إلى محافظة الدقهلية، بحضور الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وناصر شعبان مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وهشام جعفر مدير عام الشئون القانونية بالوزارة، ووائل شعراوى مدير عام التوجيه المالى والإداري.

وجاءت القرارات كالتالي:

- امتحانات الشهادة الإعدادية ستتم بنظام البوكليت بداية من العام المقبل ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، حرصًا على عدم تداول ورقة الأسئلة.

- يحتوي ظرف الأسئلة على ٢٠ ورقة أسئلة يفتح فقط داخل اللجنة لمنع الغش والتداول، وتخصيص علامة مائية تخص كل إدارة تعليمية.

- يمنع اصطحاب الهواتف المحمولة للمراقبين والملاحظين وكل القائمين على الامتحانات داخل اللجان الامتحانية، فضلا عن زيادة اجراءات منع اصطحاب الطلاب للهواتف المحمولة.