رابط موقع وزارة التربية والتعليم لنتائج الامتحانات الترم الثاني 2023 برقم الجلوس

تصدر رابط موقع وزارة التربية والتعليم لنتائج الامتحانات الترم الثاني برقم الجلوس، قائمة بحث الكثير من طلاب المرحلة الابتدائية والإعدادية خلال الفترة الجارية، للاستعلام عن نتيجة الفصل الثاني من العام الدراسي 2022-2023، بعد انتهاء عدد من الصفوف من أداء الامتحانات.

موقع وزارة التربية والتعليم لنتائج الامتحانات

ويستعرض "الدستور" رابط موقع وزارة التربية والتعليم لنتائج الامتحانات الخاص بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة "بوابة نتائج التعليم الأساسي".

وتوفر بوابة نتائج التعليم الأساسي نتيجة الفصل الدراسي الثاني بالرقم القومي لصفوف النقل، ورقم الجلوس لطلاب الشهادات، على النحو التالي:-

نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023 الترم الثاني بالرقم القومي. نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2023 الترم الثاني بالرقم القومي. نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 الترم الثاني برقم الجلوس. نتيجة الصف الأول الإعدادي 2023 الترم الثاني بالرقم القومي. نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2023 الترم الثاني بالرقم القومي. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني برقم الجلوس.

موعد إعلان نتائج الترم الثاني 2023

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن نتائج الترم الثاني 2023 لصفوف النقل والشهادات الابتدائية والإعدادية، ستظهر في كل محافظة على حدة، موضحة أنه سيتم إعلانها على نطاق الإدارات التعليمية المختلفة بالمديريات التعليمية.

وعن موعد إعلان نتائج الترم الثاني 2023 بعد انتهاء عملية تصحيح الامتحانات ومراجعة ورصد درجات الطلاب في كل صف.

وأدى طلاب الصف الرابع والخامس الابتدائي امتحانات الترم الثاني خلال الفترة من 6 إلى 10 مايو.

فيما أدى طلاب الصف السادس الابتدائي الامتحانات خلال الفترة من الخميس 11 إلى الثلاثاء 11 مايو.

وبدأ طلاب الصف الثالث الإعدادي من يوم السبت 13 مايو وتستمر الامتحانات حتى يوم الثلاثاء 23 مايو.

بوابة نتائج التعليم الأساسي

ويمكن الاستعلام عن نتيجة الترم الثاني 2023 لطلاب الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، والصف الأول والثاني والثالث الإعدادي، فور ظهورها رسميًا، من خلال اتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول إلى رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي من هنا.

اختيار أيقونة نتائج الفصل الدراسي الثاني 2023

إضافة الرقم القومي للطالب المكون من 14 رقما.

اختيار المرحلة الدراسية "ابتدائية، أم إعدادية".

اختر الصف الدراسي.

حدد العام الدراسي 2022 /2023

ثم اختيار الفصل الدراسي الثاني

اضغط على أيقونة عرض النتيجة.

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موقع وزارة التربية والتعليم.. نتائج الامتحانات 2023 الترم الثاني

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رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي 2023 بالرقم القومي

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. نتيجة الصف الرابع والخامس الابتدائي 2023 الترم الثاني