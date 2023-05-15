رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي 2023 بالرقم القومي

توفر بوابة نتائج التعليم الأساسي نتائج الامتحانات للطلاب في محافظة القاهرة في خطوة من مديرية التربية والتعليم بالقاهرة إلى رقمنه كافة خدماتها التي تقدمها للطلاب وأولياء أمورهم تيسيرًا عليهم.

ويستطيع الطلاب في كافة مراحل التعليم لسنوات النقل والشهادة الاعدادية الاطلاع على نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني من خلال الدخول على رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي التي تعرضها الدستور في التقرير التالي.

بوابة نتائج التعليم الأساسي 2023 ابتدائي

تتيح بوابة نتائج التعليم الاساسي ابتدائي نتائج الصفوف الرابع الابتدائي والخامس الابتدائي والسادس الابتدائي ، والذي انتهوا من امتحانات الفصل الداسي الثاني قبل عدة ايام بعد أن بدات في 6 مايو الجاري .

وتقوم المدارس الآن بتصحيح امتحانات الفصل الدراسي الثاني للطلاب في المرحلة الابتدائية وبعد الانتهاء منها سيتم توفيرها عبر بوابة التعليم الاساسي ابتدائي .

ويمكنكم الدخول عبر الرابط التالي للتعرف على نتائج الامتحانات عبر بوابة التعليم الأساسي ابتدائي من هنا.

واختيار الصف الدراسي سواء الرابع الابتدائي او الخامس او السادس الابتدائي ، وتحديد الفصل الدراسي مع كتابة الرقم القومي وستظهر النتيجة فور اعتمادها وتوفيرها عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي.

نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2023 بالرقم القومي

توفر بوابة نتائج التعليم الأساسي بجانب نتيجة الابتدائية نتيجة طلاب الشهادة الاعدادية ،استخراج بيان نجاح، والتقديم لرياض الأطفال ، التحويلات المدرسية.

ويستطيع أولياء أمور الطلاب الاستطلاع عن نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالرقم القومي باتباع بعض الخطوات، ومنها

دخول إلى بوابة نتائج التعليم الأساسي أو الضغط على الرابط التالي : من هنا.

اختيار المرحلة الاستعلام عن النتيجة سواء نتيجة سنوات النقل للتعليم الأساسي واختر نتيجة الصف الخامس الابتدائي ، إدخال الرقم القومي للطالب واختيار الصف الدراسي نتيجة الصف الخامس الابتدائي والمرحلة الدراسية والعام الدراسي 2022-2023 والفصل الدراسي الثاني، اختيار عرض النتيجة وستظهر النتيجة فور إعلانها.