موقع وزارة التربية والتعليم.. نتائج الامتحانات 2023 الترم الثاني

يبدأ طلاب صفوف النقل في الاستعلام عن نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023 عبر موقع وزارة التربية والتعليم.

ويتيح موقع وزارة التربية والتعليم نتيجة الترم الثاني 2023 لكل من :

نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2023

نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2023

نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2023

نتيجة الصف الاول الاعدادي الترم الثاني 2023

نتيجة الصف الثاني الاعدادي الترم الثاني 2023

نتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2023

وتظهر نتائج الامتحانات الترم الثاني 2023 لسنوات: نتيجة الصف الرابع الابتدائي ، نتيجة الصف الخامس الابتدائي ، نتيجة الصف السادس الابتدائي ، نتيجة الصف الاول الاعدادي ، نتيجة الصف الثاني الاعدادي ، نتيجة الصف الثالث الاعدادي ، لكل صف تباعا عبر موقع وزارة التربية والتعليم لطلاب محافظة القاهرة عبر الرابط التالي .

نتائج الامتحانات 2023 .. بوابة التعليم الاساسي

ويتيح موقع وزارة التربية والتعليم الاستعلام عن نتيجة الفصل الدراسي الثاني لسنوات النقل عبر الرابط التالي https://eduserv.cairo.gov.eg

ويدخل ولي الامر او الطالب او الطالب البيانات التالية للاستعلام عن نتائج الامتحانات .

تظهر رسالة توضح نتيجة الصف الدراسي المعلنة.

يبدأ ولي أمر الطالب بإدخال البيانات المطلوبة وهي:

الرقم القومي للطالب المكون من 14 رقم.

اختيار المرحلة الدراسية من بين:

ابتدائية: نتيجة الصف الرابع الابتدائي - نتيجة الصف الخامس الابتدائي - نتيجة الصف السادس الابتدائي

إعدادية: نتيجة الصف الاول الاعدادي – نتيجة الصف الثاني الاعدادي

ثم اختيار العام الدراسي 2022 /2023

ثم اختيار الفصل الدراسي الثاني

نتيجة سنوات النقل 2023

الأرزق

تتراوح نسبة الطالب من 85% إلى 100% وتعني أنه فاق التوقعات في اكتساب المعارف، والمهارات المطلوبة.

الأخضر

تتراوح نسبة الطالب من 65% إلى 85% وتعني أنه امتلك المعارف والمهارات المطلوبة.

الأصفر

تتراوح نسبة الطالب من 50% إلى 65% وتعني أنه بحاجة إلى بعض الدعم.

الأحمر

تتراوح نسبة الطالب من 1% إلى 50% وتعني أنه لم يتقن المعارف والمهارات المطلوبة وبحاجة إلى الكثير من الدعم