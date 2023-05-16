الثلاثاء 16 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

موقع وزارة التربية والتعليم.. نتائج الامتحانات 2023 الترم الثاني

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

يبدأ طلاب صفوف النقل في الاستعلام عن نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023 عبر موقع وزارة التربية والتعليم.

ويتيح موقع وزارة التربية والتعليم نتيجة الترم الثاني 2023 لكل من :

نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2023

نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2023 

نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2023

نتيجة الصف الاول الاعدادي الترم الثاني 2023 

نتيجة الصف الثاني الاعدادي الترم الثاني 2023 

نتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2023

 وتظهر نتائج الامتحانات الترم الثاني 2023 لسنوات: نتيجة الصف الرابع الابتدائي ، نتيجة الصف الخامس الابتدائي ، نتيجة الصف السادس الابتدائي ، نتيجة الصف الاول الاعدادي ، نتيجة الصف الثاني الاعدادي  ، نتيجة الصف الثالث الاعدادي ، لكل صف تباعا عبر موقع وزارة التربية والتعليم لطلاب محافظة القاهرة عبر الرابط التالي .

 

نتائج الامتحانات 2023 .. بوابة التعليم الاساسي 

ويتيح موقع وزارة التربية والتعليم الاستعلام عن نتيجة الفصل الدراسي الثاني لسنوات النقل عبر الرابط التالي https://eduserv.cairo.gov.eg 

ويدخل ولي الامر او الطالب او الطالب البيانات التالية للاستعلام عن نتائج الامتحانات .

تظهر رسالة توضح نتيجة الصف الدراسي المعلنة.

 

يبدأ ولي أمر الطالب بإدخال البيانات المطلوبة وهي:

الرقم القومي للطالب المكون من 14 رقم.

 

اختيار المرحلة الدراسية من بين:

ابتدائية: نتيجة الصف الرابع الابتدائي - نتيجة الصف الخامس الابتدائي - نتيجة الصف السادس الابتدائي

إعدادية: نتيجة الصف الاول الاعدادي – نتيجة الصف الثاني الاعدادي

 

ثم اختيار العام الدراسي 2022 /2023 

ثم اختيار الفصل الدراسي الثاني 

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023

ظهرت في المدارس.. كل ما تريد معرفته عن نتيجة الصفين الرابع والخامس الابتدائي؟

نتيجة سنوات النقل 2023

 

الأرزق    

تتراوح نسبة الطالب من 85% إلى 100% وتعني أنه فاق التوقعات في اكتساب المعارف، والمهارات المطلوبة.

 

الأخضر  

تتراوح نسبة الطالب من 65% إلى 85% وتعني أنه امتلك المعارف والمهارات المطلوبة.

 

الأصفر   

تتراوح نسبة الطالب من 50% إلى 65% وتعني أنه بحاجة إلى بعض الدعم.

 

الأحمر    

تتراوح نسبة الطالب من 1% إلى 50% وتعني أنه لم يتقن المعارف والمهارات المطلوبة وبحاجة إلى الكثير من الدعم

نتيجة الصف الرابع الإبتدائي نتيجة الصف الخامس الابتدائي نتيجة الصف السادس الابتدائي نتيجة الصف الأول الاعدادي نتيجة الصف الثاني الإعدادي نتيجة الصف الثالث الاعدادي نتائج الامتحانات 2023 بوابة التعليم الأساسي موقع وزاره التربيه والتعليم نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني الترم الثاني 2023

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