الإثنين 15 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

ظهرت في المدارس.. كل ما تريد معرفته عن نتيجة الصفين الرابع والخامس الابتدائي؟

جريدة الدستور

بدأت نتيجة الصفين الرابع والخامس الابتدائي في الظهور، حيث أعطت وزارة التعليم توجيهات وتعليمات بعمل المديريات على ظهور النتائج فى المدارس هذه الأيام وبالفعل ظهرت نتيجة الصفين الرابع والخامس الابتدائي فى عدد كبير من المدارس على مستوى الجمهورية بنسبة نجاح جيدة وفقًا لما أعلنته الوزارة برئاسة د.رضا حجازى، بالتزامن مع ظهور النتيجة يسعى البعض لمعرفة مدلول الألوان الخاصة والدليل الخاص بالنتيجة وهى كالتالى حسبما أعلنتها وزارة التربية والتعليم: 

اللون الأزرق: يعبر أن المتعلم فاق التوقعات في اكتساب المعارف والمهارات المطلوبة (من 85 إلى 100).

اللون الأخضر: يوضح أن المتعلم امتلك المعارف والمهارات المطلوبة، وحصل على درجات من 65 لأقل من 85.

اللون الأصفر: يشير إلى أن درجات الطالب كانت من 50 لأقل من 65، وهو ما يوضح أن المتعلم في حاجة إلى بعض الدعم.

اللون الأحمر: يؤكد أن المتعلم حصل على درجات من 1 لأقل من 50، لافتًا إلى أن الطالب لم يتقن المعارف والمهارات المطلوبة، وما زال في حاجة إلى الكثير من الدعم.

وأعلنت وزارة التعليم الطريقة الكاملة لتقييم نتيجة الصفين الرابع والخامس الابتدائي ووفقا لما أعلنت الوزارة وقالت إن نظام التقييم الذي سيتم تطبيقه على الصفين الرابع والخامس الابتدائي يعتمد على قياس مخرجات التعلم للمواد الدراسية المطورة، على أن يكون نظام التقييم وأدواته كالآتي: تخصيص 60 درجة للاختبارات وتخصيص 35 درجة المهام الأدائية، إضافة إلى 5 درجات للمواظبة على الحضور.

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