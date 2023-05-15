الآن.. موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات برقم الجلوس وبالاسم
يرتفع البحث عن موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات برقم الجلوس بعد اعتماد بعض نتائج امتحانات الترم الثاني.
موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات برقم الجلوس
وزارة التربية والتعليم تعلن جميع نتائج الامتحانات 2023 برقم الجلوس وكذلك بالرقم القومي أو بالاسم فقط، عقب إعلان وزارة التربية والتعليم عنها واعتمادها لجميع المحافظات للسنوات التالية: https://eduserv.cairo.gov.eg/Results/DifferentStages
1-نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023 الترم الثاني.
2-نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2023 الترم الثاني.
3-نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 الترم الثاني.
4-نتيجة الصف الأول الإعدادي 2023 الترم الثاني.
5-نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2023 الترم الثاني.
6-نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني.
بوابة نتائج التعليم الأساسي 2023 بالرقم القومي
ننشر رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي 2023 بالرقم القومي للاستعلام عن نتيجة الترم الثاني في القاهرة عبر اللينك التالي مع إدخال المعلومات التالية:
(الخطوة الأولى): ادخل على هذا الرابط موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات برقم الجلوس https://eduserv.cairo.gov.eg/Results/DifferentStages
(الخطوة الثانية): ادخل الرقم القومي.
(الخطوة الثالثة): اختر المرحلة الدراسية.
(الخطوة الرابعة): اختر الصف الدراسي.
(الخطوة الخامسة): اختر العام الدراسي.
(الخطوة السادسة): اختر الفصل الدراسي.
(الخطوة السابعة): اضغط على أيقونة عرض النتيجة.
رابط موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات برقم الجلوس وبالاسم
|المحافظة
|رابط النتيجة
|بوابة التعليم الأساسي محافظة القاهرة لنتيجة الشهادة الإعدادية
|من هنا
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة السويس عبر الدستور
|من هنا
نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني محافظة الإسماعيلية
|اضغط هنا
|نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الإسكندرية عبر الدستور
|من هنا
نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة أسوان الترم الثاني
|اضغط هنا
نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني محافظة الفيوم
|اضغط هنا
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية الترم الثاني
|اضغط هنا
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الاقصر2023
|اضغط هنا
نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 محافظة دمياط
|اضغط هنا
نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 محافظة الغربية
|اضغط هنا
|نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة كفر الشيخ
|اضغط هنا
نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القليوبية
|اضغط هنا
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2023
|اضغط هنا
نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني محافظة قنا
|اضغط هنا
نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة بني سويف
|اضغط هنا
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا الترم الثاني
|اضغط هنا
نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني محافظة شمال سيناء
|اضغط هنا
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة 2023 سوهاج
|اضغط هنا
نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني محافظة جنوب سيناء
|اضغط هنا
نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023محافظة عبر الشرقية الترم الثاني
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نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بورسعيد الترم الثاني
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|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة الترم الثاني
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نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني محافظة مطروح
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|نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني محافظة البحر الأحمر
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