الإثنين 15 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الآن.. موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات برقم الجلوس وبالاسم

الامتحانات
الامتحانات

يرتفع البحث عن موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات برقم الجلوس بعد اعتماد بعض نتائج امتحانات الترم الثاني.

موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات برقم الجلوس


وزارة التربية والتعليم تعلن جميع نتائج الامتحانات 2023 برقم الجلوس وكذلك بالرقم القومي أو بالاسم فقط، عقب إعلان وزارة التربية والتعليم عنها واعتمادها لجميع المحافظات للسنوات التالية: https://eduserv.cairo.gov.eg/Results/DifferentStages 

1-نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023 الترم الثاني.

2-نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2023 الترم الثاني.

3-نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 الترم الثاني.

4-نتيجة الصف الأول الإعدادي 2023 الترم الثاني.

5-نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2023 الترم الثاني.

6-نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني.

 
بوابة نتائج التعليم الأساسي 2023 بالرقم القومي


ننشر رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي 2023 بالرقم القومي للاستعلام عن نتيجة الترم الثاني في القاهرة عبر اللينك التالي مع إدخال المعلومات التالية:

(الخطوة الأولى): ادخل على هذا الرابط موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات برقم الجلوس https://eduserv.cairo.gov.eg/Results/DifferentStages 

(الخطوة الثانية): ادخل الرقم القومي.

(الخطوة الثالثة): اختر المرحلة الدراسية.

(الخطوة الرابعة): اختر الصف الدراسي.

(الخطوة الخامسة): اختر العام الدراسي.

(الخطوة السادسة): اختر الفصل الدراسي.

(الخطوة السابعة): اضغط على أيقونة عرض النتيجة.

رابط موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات برقم الجلوس وبالاسم

المحافظة  رابط النتيجة
 بوابة التعليم الأساسي محافظة القاهرة لنتيجة الشهادة الإعدادية من هنا
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة السويس عبر الدستور من هنا

 نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني محافظة الإسماعيلية

 اضغط هنا  
نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الإسكندرية عبر الدستورمن هنا

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة أسوان الترم الثاني 

  اضغط هنا

 نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني محافظة الفيوم 

 اضغط هنا 
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة  المنوفية الترم الثاني  اضغط هنا
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الاقصر2023 اضغط هنا

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 محافظة دمياط

 اضغط هنا 

 نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 محافظة الغربية 

اضغط هنا
 نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة كفر الشيخ اضغط هنا

 نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القليوبية 

 اضغط هنا 

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2023

اضغط هنا 

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني محافظة قنا 

اضغط هنا

 نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة بني سويف

 اضغط هنا 

 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا الترم الثاني   

اضغط هنا 

 نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني محافظة شمال سيناء 

 اضغط هنا 
  نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة 2023 سوهاج اضغط هنا

 نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني محافظة  جنوب سيناء

 اضغط هنا

 نتيجة  الصف الثالث الإعدادي 2023محافظة عبر الشرقية الترم الثاني 

اضغط هنا 

 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بورسعيد الترم الثاني 

اضغط هنا
 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة الترم الثاني  اضغط هنا

 نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني محافظة مطروح 

اضغط هنا
 نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني محافظة البحر الأحمر اضغط هنا 

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