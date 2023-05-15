الآن.. موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات برقم الجلوس وبالاسم

يرتفع البحث عن موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات برقم الجلوس بعد اعتماد بعض نتائج امتحانات الترم الثاني.

موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات برقم الجلوس



وزارة التربية والتعليم تعلن جميع نتائج الامتحانات 2023 برقم الجلوس وكذلك بالرقم القومي أو بالاسم فقط، عقب إعلان وزارة التربية والتعليم عنها واعتمادها لجميع المحافظات للسنوات التالية: https://eduserv.cairo.gov.eg/Results/DifferentStages

1-نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023 الترم الثاني.

2-نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2023 الترم الثاني.

3-نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 الترم الثاني.

4-نتيجة الصف الأول الإعدادي 2023 الترم الثاني.

5-نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2023 الترم الثاني.

6-نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني.



بوابة نتائج التعليم الأساسي 2023 بالرقم القومي



ننشر رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي 2023 بالرقم القومي للاستعلام عن نتيجة الترم الثاني في القاهرة عبر اللينك التالي مع إدخال المعلومات التالية:

(الخطوة الأولى): ادخل على هذا الرابط موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات برقم الجلوس https://eduserv.cairo.gov.eg/Results/DifferentStages

(الخطوة الثانية): ادخل الرقم القومي.

(الخطوة الثالثة): اختر المرحلة الدراسية.

(الخطوة الرابعة): اختر الصف الدراسي.

(الخطوة الخامسة): اختر العام الدراسي.

(الخطوة السادسة): اختر الفصل الدراسي.

(الخطوة السابعة): اضغط على أيقونة عرض النتيجة.

رابط موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات برقم الجلوس وبالاسم

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