السبت 13 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

موعد ظهور نتائج صفوف النقل 2023 للترم الثاني مديرية الجيزة

صفوف النقل
صفوف النقل

موعد ظهور نتيجة الترم الثاني 2023 لـ صفوف النقل لمديريات التعليم بمدينة الجيزة من المواضيع التي يزداد معدل البحث عنها من خلال استخدام مؤشر البحث جوجل.

“الدستور” تستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر.

موعد ظهور نتيجة الترم الثاني 2023

كانت محافظة الجيزة أعلنت خلال بيان لها نشر على منصات التواصل الاجتماعي حرصها على نشر موعد ظهور نتيجة الترم الثاني 2023 لصفوف النقل، بشكل موحد لجميع مدارسها وسوف يتم تحديد يوم من أجل هذه المهمة تخفيفا على أولياء الأمور.

حيث يتم الإعلان عن نتيجة الصف الرابع ويوم آخر للإعلان عن نتيجة الصف الخامس وهكذا حتى يتم الإعلان عن نتيجة جميع صفوف النقل بالمحافظة.

وأشار البيان إلى أنه سوف يتم تعليق النتيجة بكشوف داخل أبنية المدارس داخل المحافظة.

بداية الإعلان عن نتيجة الفصل الدراسي الثاني 2023

وأكدت مصادر مطلعة في تصريحات صحفية أن موعد إعلان النتائج يكون  بداية من اليوم التالى لانتهاء امتحانات الصف الأول والثاني الإعدادي والمقرر الانتهاء من الامتحانات الخاصة بهم يوم 18 مايو ليبدأ بعدها العد التنازلى لإعلان النتائج.

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متى انطلقت امتحانات صفوف النقل بمدارس محافظة الجيزة؟

ووفقًا للخطة الزمنية التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم والتعليم  الفني فإن طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي الامتحانات قد أدوا الأمتحانات للترم الثاني 2023  خلال الفترة من 6 إلى 10 مايو، بينما أدى طلاب الصف السادس الابتدائى الامتحانات خلال الفترة من 11 إلى 15 مايو وذلك لامتحانات نهاية العام لـ2023، والصفين الأول والثاني للمرحلة الإعدادية  قاموا بأداء الامتحانات خلال الفترة من 6 إلى 18 مايو، وطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي (صم وضعاف سمع ومكفوفين) خلال الفترة من 6 إلى 23 مايو، وطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام"عام ولغات "خلال الفترة من 6 إلى 21 مايو، وينطلق ماراثوان امتحانات الشهادة الإعدادية خلال الفترة من 20 إلى 25 مايو.

وانطلقت امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2022-2023 الدور الأول لطلاب صفوف النقل، يوم السبت الموافق 6 مايو.

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