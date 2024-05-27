الإثنين 27 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مهند حسني عن مذبحة رفح: "أنت رب المستضعفين"

أعرب الفنان مهند حسني، عن حزنه الشديد بسبب مجزرة رفح التي ارتكبها قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي ليلة أمس الأحد وراح ضحيتها حوالي 40 شهيدا.

ونشر صورة تعبيرية لأطفال فلسطين أثناء تواجدهم حول مسجد قبة الصخرة، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وعلق عليها قائلاً: "أنت ربُّ المُستضعفين وأنت ربُّنا، اللهُمَّ لا حول ولا قوة لنا إلا بك".

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وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة في حق الشعب الفلسطيني والمعروفة إعلاميًا بـ"محرقة الخيام"، في الساعات الأخيرة من مساء الأحد، بقصف مخيمات للنازحين الفلسطينيين شمال غرب رفح، راح ضحيتها عشرات من الشهداء والجرحى.

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