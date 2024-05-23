هل شرب أحمد الفيشاوي الخمر ثم ذهب لحضور العرض الأول لـ«بنقدر ظروفك»؟

تصدر الفنان أحمد الفيشاوي تريند ومؤشرات البحث، على محرك جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك بسبب الشكل الذي ظهر به أثناء تواجده داخل دور العرض السينمائي لعرض فيلم "بنقدر ظروفك".

وظهر الفنان أحمد الفيشاوي أثناء تواجده على " ريد كاربت" فيلم بنقدر ظروفك، وهو بشكل سليم دون وجود أي علامات تدل ، حتي أن دخل إلى صالة العرض الذي يعرض فيها فيلم "بنقدر ظروفك".

مصادر: الفيشاوي لم يكن مخمورا إلا بعد دخوله العرض



وكشفت مصادر لـ"الدستور" أن الفنان أحمد الفيشاوي لم يكن مخمورا إلا بعد دخوله العرض، كنوع من أنواع الاحتفال بعرض فيلمه الجديد داخل دور العرض السينمائي، وهو الأمر الذي رفضه الجمهور ولم يقبل به، خاصةً بسبب التصرفات الغريبة التي صدرت عن الفنان أحمد الفيشاوي.

تسبب في كسر كاميرا مصور صحفي



ومن هذه التصرفات، هو الحديث بصوت مرتفع مع الجمهور، والدخول معهم في مشاكل اثناء التصوير، كما أنه تسبب في كسر أحد الكاميرات الموجودة لأحد المصورين الصحفيين.

وظهر الفنان أحمد الفيشاوي أثناء تواجده مع الفنانين في العرض الخاص لفيلم بنقدر ظروفك وهو يرتدي بدلة برّاقة، ويتمايل فاقدًا توازنه أمام الكاميرات ويتصرّف بغرابة، الأمر الّذي دفع البعض إلى اتهامه بأنه "مخمور وسكران".

فيلم "بنقدر ظروفك"

وحقق فيلم "بنقدر ظروفك" إيرادات ضعيفة أول أيام عرضه، وهو العمل الذي يلعب بطولته الفنان أحمد الفيشاوي، وينافس في الموسم السينمائي الجاري

فيلم "بنقدر ظروفك" يخوض بطولته النجوم أحمد الفيشاوي ونسرين طافش ومي سليم ومحمد محمود وعارفة عبدالرسول ومحمود حافظ وطاهر أبوليلة ويوسف وائل نور ويوسف الأسدي وإبرام سمير، ومشرف عام على الإنتاج محمد علاء، ومدير مشروع سالم زعزع، ولاين بروديوسر إسراء علي، ومنتج فني محمود سامي، ومدير إدارة الإنتاج نادر المصري، ومن تأليف سمير النيل، وإخراج أيمن مكرم.