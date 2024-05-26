حزب الله يقصف عدة مناطق شمال فلسطين المحتلة

أعلن عدد من وسائل الإعلام العبري، اليوم الأحد، وقوع إصابتين لمستوطنين في مدينة كريات شمونة الواقعة في شمال فلسطين المحتلة نتيجة لقصف صاروخي قادم من جنوب لبنان.

وأفادت قناة 12 العبرية بأن الصواريخ تسببت في اندلاع النيران في منطقة ديشون بالجليل.

تزايدت حدة التوتر في المنطقة بشكل ملحوظ، حيث أكدت وسائل الإعلام العبرية أن عشرات الصواريخ تم إطلاقها من لبنان باتجاه الأراضي الشمالية المحتلة. ونتيجة لذلك، أمرت السلطات الإسرائيلية سكان كريات شمونة باللجوء الفوري إلى الملاجئ والمناطق المحمية.

في سياق متصل، أعلنت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن وقوع حرائق في منطقة أفيفيم والمالكية بسبب سقوط الصواريخ التي أطلقت من الأراضي اللبنانية. وقد سجلت أيضًا أضرارًا مادية في عدد من المباني نتيجة للهجمات الصاروخية.