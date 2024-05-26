الأحد 26 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حزب الله يقصف عدة مناطق شمال فلسطين المحتلة

غزة
غزة

أعلن عدد من وسائل الإعلام العبري، اليوم الأحد، وقوع إصابتين لمستوطنين في مدينة كريات شمونة الواقعة في شمال فلسطين  المحتلة نتيجة لقصف صاروخي قادم من جنوب لبنان.

وأفادت قناة 12 العبرية بأن الصواريخ تسببت في اندلاع النيران في منطقة ديشون بالجليل.

تزايدت حدة التوتر في المنطقة بشكل ملحوظ، حيث أكدت وسائل الإعلام العبرية أن عشرات الصواريخ تم إطلاقها من لبنان باتجاه الأراضي الشمالية المحتلة. ونتيجة لذلك، أمرت السلطات الإسرائيلية سكان كريات شمونة باللجوء الفوري إلى الملاجئ والمناطق المحمية.

في سياق متصل، أعلنت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن وقوع حرائق في منطقة أفيفيم والمالكية بسبب سقوط الصواريخ التي أطلقت من الأراضي اللبنانية. وقد سجلت أيضًا أضرارًا مادية في عدد من المباني نتيجة للهجمات الصاروخية.

إصابتين شمال فلسطين جنوب لبنان فلسطين غزة

مواد متعلقة

حزب الله يقصف مستوطنة كريات شمونة وقيادة اللواء 769 بعشرات الصواريخ

"سابني أربي العيال وارح يحب".. سيدة تطلب الطلاق بمحكمة الآسرة لخيانة زوجها

"الحوثيين" تعلن استهداف إيلات بصواريخ مجنحة

سكان قطاع غزة يستقبلون شهر رمضان بصمود وصبر رغم تفاقم الأزمة الإنسانية

أفضل الأدعية المستجابة في اليوم الأول من شهر رمضان الكريم لعام 1445/2024

إسرائيل تدعو سكان المناطق الشمالية لتجنب المواقع التى سقطت فيها الصواريخ

لهذا السبب اعتذرت "تحية كاريوكا" عن موعد المحب الولهان

إعلام سوري: الهجوم الإسرائيلي بعدد من الصواريخ يستهدف حي كفر سوسة السكني في دمشق

الأكثر قراءة

البترول تنفى سحب شركة إينى سفينة الحفر "سانتورينى" من موقع أكبر حقل غاز فى مصر

مفاجآت تكشفها تحقيقات القبض على البلوجر هدير عبد الرازق

نتيجة الترم الثاني 2024 عبر بوابة نتائج التعليم الاساسي

رشاش ووشوم وشخصية سيكوباتية.. طبيب نفسى يحلل سلوك سفاح التجمع

سبب القبض على البلوجر هدير عبدالرازق.. مفاجآت صادمة فى التحقيقات الأولية

نتيجتك هنا| نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 بالاسم فقط جميع المحافظات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

الاعلام ودوره المأمول.. رؤية الرئيس السيسي

محمود خليل

صريخ أهل البيت

ماجد حبته

مصر والعرب.. ويوم إفريقيا

لواء.حمدى البطران

عتاب الرئيس

عبد الرحيم طايع

عن المعارضة والأهلى والزمالك وحديث "كبير البلد"

محاسن السنوسي

المعلومة من حق الجميع.. المواطن يسأل وعلى الحكومة أن تجيب

مدحت بشاى

مصر الغد.. وإشراقاتها التنموية

لواء. محسن الفحام

دلائل ورسائل

صور

بطولة دورى أبطال إفريقيا للمرة الـ12.. فرحة جماهير الأهلى فى كل مكان

للمرة الـ12.. الأهلى يتوج بطلًا لدورى أبطال إفريقيا

تتويج النادي الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

13 شهيدًا وإصابة العشرات إثر قصف طائرات الاحتلال لمنزل فى جباليا

أسر الجنود الإسرائيليين يربك الاحتلال ويلزمه الصمت

خوفًا من المحاكمة.. لماذا أصبح ملف المحتجزين ثانويًا على طاولة نتنياهو؟