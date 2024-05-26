شكرى يؤكد ضرورة امتثال إسرائيل لالتزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال

قال السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية المصرية، إن سامح شكري، وزير الخارجية، التقى اللورد طارق أحمد، وزير الدولة البريطاني لشئون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك على هامش مشاركة وزير الخارجية في اجتماع مجلس الشئون الخارجية للاتحاد الأوروبي المُنعقِد في بروكسل.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الخارجية، أن شكري ووزير الدولة البريطاني تبادلا الرؤى والتقييمات بشأن الأوضاع الإنسانية والأمنية في قطاع غزة، حيث أكد الطرفان ضرورة التوصل لوقف إطلاق النار في القطاع، وتبادل الأسرى والمحتجزين، وضمان حماية المدنيين الفلسطينيين، فضلًا عن حتمية ضمان نفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كامل ودون عوائق لسكان القطاع.

واستمع وزير الدولة البريطاني لتقييمات شكري بشأن مخاطر العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية، وبمحيط معبر رفح، حيث جدد شكري التأكيد على العواقب الإنسانية التي تطال أكثر من ١،٤ مليون فلسطيني، وتداعيات الأمر السلبية على السلام والاستقرار في المنطقة.

وشدد شكري على ضرورة امتثال إسرائيل لالتزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال ووقف العمليات العسكرية في القطاع، وفي إطار القانون الدولي وتنفيذ جميع التدابير الصادرة عن محكمة العدل الدولية، ومنها فتح معبر رفح وجميع المعابر البرية بين إسرائيل وغزة لدخول المساعدات.

وأضاف السفير أبوزيد أن شكري ووزير الدولة البريطاني أكدا أهمية دعم مسار الحل السياسي على أساس حل الدولتين للتعامل مع الأزمة من جذورها، وقد طالب شكري في هذا الصدد بأهمية الاعتراف بالدولة الفلسطينية كخطوة هامة من قِبل الأطراف الدولية لدعم تنفيذ حل الدولتين وفقًا لمقررات الشرعية الدولية، وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو لعام ١٩٦٧، وعاصمتها القدس الشرقية، ولتعيش جنبًا إلى جنب مع إسرائيل.

واتفق الطرفان على مواصلة التشاور والتنسيق خلال الفترة المقبلة للحد من الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، وإزاء سبل تقديم الدعم اللازم للسلطة الفلسطينية والحيلولة دون تدهور الأوضاع في الضفة الغربية.