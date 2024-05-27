أحمد عصام لـ"الدستور" عن نهائي دوري أبطال إفريقيا: فخور بهذا كثيرًا

أعرب الفنان أحمد عصام، عن سعادته الكبيرة بنجاح تجهيزات الألعاب النارية التي شارك بها في ستاد القاهرة الدولي، بعد فوز النادي الأهلي بنهائي دوري أبطال إفريقيا بعدما تغلب على الترجي بنتيجة هدف مقابل لا شيء.



وعن الوقت الذي استغرقه لهذه الاحتفالية العظيمة، تابع الفنان أحمد عصام في تصريحات خاصة لـ الدستور قائلًا: "استغرقت هذه التحضيرات حوالي شهر قبل المباراة والبطولة، كما أنني فخور بها كثيرًا لأنها أظهرت مصر أمام العالم بشكل احترافي ومختلف، فهذه الاحتفالات تحدث عنها الجميع وهذا فضل من الله، وبمساعدة ومجهود جميع فريق العمل الذي كان معي ونعمل سويًا حتي نظهر بهذا الشكل اللائق".

أحمد عصام عن نهائي دوري الأبطال: فخور بهذا كثيرًا



وعن الإشادات، قال: "أسعدتني كثيرًا أن كل ما فعلناه أسعد الجمهور، سواء الذي كان في الاستاد أو من شاهد الاحتفالات عبر شاشات التلفزيون أو حتى من خلال الصور التي شاركها اللاعبون والمصورين عبر صفحاتهم الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي المختلفة".

الأهلي بطلا لدوري أبطال أفريقيا

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد توج ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية على التوالي والثانية عشرة في تاريخه بعدما نجح في تحقيق الفوز على الترجي بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة، في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.