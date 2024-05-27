تفاصيل مكافأة كولر ولاعبى الأهلى بعد التتويج بلقب دورى أبطال أفريقيا

قررمجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب صرف مكافآت إجادة للاعبي الفريق الأول بعد الحصول على دوري أبطال افريقيا للمرة الثانية على التوالي والـ 12 في تاريخ القلعة الحمراء.

وبحسب ما قام الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بنشره فإن بطل مسابقة دورى الأبطال سوف يحصل على مكافأة مالية ضخمة يتم صرفها لأول مرة بعد أن تم زيادتها في الفترة الأخيرة و يحصل المارد الأحمر على 4 ملايين دولار وهو ما يقترب من الـ200 مليون جنيه.

وكشف مصدر مسئول أن الخطيب أعطى الضوء الأخضر إلى خالد بيبو مديرالكرة بتطبيبق اللائحة والتي تنص على حصول كل لاعب من الفريق على 400 ألف جنيه طبقا لنسب مشاركاته في مباريات البطولة بجانب صرف مكافأة إجادة 50 ألف جنيه فورية عقب الفوز على الترجي التونسي فيما ستقل هذه المكافآت للاعبين الذين لم يشاركوا بشكل أساسي في مباريات الفريق بالبطولة.

كولر يحصل علي راتب 3 أشهر بعد التتويج باللقب الأفريقي

وأضاف المصدر أن السويسري مارسيل كولر وجهازه الأجنبي المعاون له سوف يحصلوا على 480 ألف يورو طبقاً لبنود العقد الذي يقضي بمنحه 3 شهور من راتبه حال الفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا.

وأشار المصدر إلى أن خالد بيبو مديرالكرة وسامي قمصان المدرب العام على شهرين من راتبهما وفقاً للائحة الداخلية للفريق الأول بالنادي الأهلي.

وأوضح المصدر أن قرار مجلس إدارة النادي زيادة المكافآت يأتي بسبب المجهود الكبير الذي بذلوه والظروف الصعبة التي مروا بها سواء في مباريات الدوري المحلي أو دوري أبطال أفريقيا حتى الحصول علي الأميرة السمراء.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد توج ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية على التوالي والثانية عشرة في تاريخه بعدما نجح في تحقيق الفوز على الترجي بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة، في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقام باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، يرافقه الكابتن محمود الخطيب، ‏رئيس النادي، بتسليم كأس البطولة لمحمد الشناوي، قبل أن يحتفل الكابتن محمود الخطيب مع اللاعبين باللقب ‏الـ12 في تاريخ النادي.

وكان الأهلي قد تعادل سلبيا مع الترجي في مباراة الذهاب بتونس وفاز في مباراة ‏العودة بهدف دون رد ليحصد اللقب للمرة الثانية على التوالي والثانية عشرة في تاريخه.‏