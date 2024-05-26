كولر: حققنا إنجازات تاريخية هذا الموسم وسعيد باللقب الثانى عشر

أعرب مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته الشديدة بالفوز الذي حققه المارد الأحمر على الترجي والتتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتوج الأهلي باللقب الثاني عشر في تاريخه بعد الفوز على الترجي في المباراة النهائية بهدف دون رد.

وقال كولر في المؤتمر الصحفي: "سعيد للغاية بالفوز باللقب والترجي منافس صعب للغاية، حاولنا خلق فرص وكسر التكتل الدفاعي للفريق التونسي، ولو كنا وُفقنا في إنهاء الفرص كانت النتيجة ستختلف كثيرًا".

وأضاف: "الأهم أننا فوزنا باللقب الثاني عشر وقدمنا مباراة كبيرة وأنا سعيد للغاية بهذا اللقب".

وتابع: "من المبكر جدا الحديث عن كأس العالم للأندية، هناك دوري وبطولات عديدة سنشارك فيها قبل الوصول لها في عام 2025".

وأردف: "الجمهور سيطالبني ببطولة جديدة عندما أصل الفندق اليوم وأنا جائع لتحقيق البطولات طيلة الوقت، ولدي طموح أن أنجح أكثر".

وكشف كولر عن خطته قبل المباراة: "استهدفنا تسجيل هدف في أول ربع ساعة وقسمت المباراة على أجزاء في حال تغيير النتيجة ولعبنا بذكاء أمام الترجي حتى لا نستقبل هدفًا".

وواصل حديثه: "جاءت مباراة الذهاب سلبية وهو ما جعل مباراة الإياب أكثر صعوبة واستطعنا التسجيل في شباك الترجي الصلب وكان لابد أن نلعب بتلك الطريقة وأجرينا تغييرات للسيطرة على منتصف الملعب وعلى مدار 90 دقيقة قدمنا مباراة كبيرة ونفذ اللاعبون التعليمات بالحرف".

واختتم: "أحيانا تكون المباريات النهائية مملة بسبب أفكار المدربين، وتعة الكرة في الوصول للنهائي باستحقاق، وحققنا أشياءً تاريخية وسلسلة لاهزيمة الأكبر في تاريخ القارة واستقبلنا هدف واحد وهذه سمات الفريق الكبير".

الأهلي بطلًا لدوري الأبطال للمرة رقم 12 في تاريخه

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بعد الفوز على الترجي التونسي بهدف نظيف في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

سجل هدف الأهلي الوحيد روجر أهولو بالخطأ في مرماه في الدقيقة الثالثة.