محمد عبدالمنعم: الأهلى يستحق اللقب وتعاهدنا على إسعاد الجماهير

قال محمد عبدالمنعم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، إن المارد الأحمر يستحق الفوز على الترجي والتتويج بدوري أبطال إفريقيا للمرة الـ١٢ في تاريخه، والثانية على التوالي.



وأوضح أن الفريق بذل مجهودًا كبيرًا على مدار الموسم، ونجح في حصد ثلاث بطولات، ويسعى بشكل دائم لاقتناص الألقاب، والتواجد على منصات التتويج.



وأضاف عبدالمنعم أن اللاعبين تعاهدوا على الفوز بالبطولة وإسعاد الجماهير، مشددًا على أن الفريق كان لا يمكن أن يقبل بخسارة اللقب على ملعبه ووسط جماهيره التي زحفت خلف الفريق وتواجدت بالآلاف؛ لهذا تعاهدنا على إسعاد هذه الجماهير وإهدائهم اللقب الغالي.

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي بعد الفوز على الترجي التونسي بهدف نظيف في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

سجل هدف الأهلي الوحيد روجر أهولو بالخطأ في مرماه في الدقيقة الثالثة.

أحداث الشوط الأول

توقفت المباراة في الثواني الأخيرة بعد سقوط محمد أمين توجاي للإصابة.

وضغط الأهلي من بداية المباراة من أجل تسجيل هدف التقدم في شباك الترجي.

وتقدم الأهلي في الدقيقة الرابعة بعد رأسية من رامي ربيعة ارتطمت في قدم أهولو لاعب الترجي وخدعت الحارس أمان الله مميش وسكنت الشباك.

في الدقيقة 13 احتجاجات من لاعبي الترجي بوجود ركلة جزاء بعد لمسة يد على إمام عاشور، لكن الحكم طالب باستمرار اللعب.

انطلق إمام عاشور قبل أن يتدخل الدفاع لتصل الكرة إلى وسام أبوعلي الذي سدد الكرة قوية في الشباك الجانبية لتضيع فرصة الهدف الثاني.

توقفت المباراة في الدقيقة 19 بعد إصابة مروان عطية نتيجة تدخل عنيف من روجر أهولو.

الحكم منح اللاعب بطاقة صفراء ومطالبات من محمد عبدالمنعم بالعودة إلى VAR ومنحه بطاقة حمراء نتيجة التدخل العنيف.

هتافات من جماهير الأهلي لـ علي معلول نجم الفريق المصاب بقطع جزئي في وتر أكيلس.

بيرسي تاو استغل خطأ دفاعيًا في الدقيقة 29 قبل أن يسدد كرة قوية مرت بالشباك الجانبية.

حسين الشحات باغت أمان الله مميش بتسديدة قوية أبعدها حارس الترجي ببراعة في الدقيقة 36.

فرصة خطيرة من حسين الشحات الذي وجد نفسه في مواجهة المرمى، لكن ياسين مرياح مدافع الترجي تدخل في الوقت المناسب.

إمام عاشور باغت مميش بتسديدة أخرى في الدقيقة 44 مرت فوق العارضة.

أحداث الشوط الثاني

ركلة ركنية لصالح الأهلي في الدقيقة 52 أبعدها دفاع الترجي.

سيطرة من جانب الترجي على أمل استغلال ثغرة في دفاعات الأهلي.

تسديدة من حسام تقا في الدقيقة 53 تصدى لها مصطفى شوبير بثبات.

ركنية خطيرة في الدقيقة 56 لصالح الترجي لكن مصطفى شوبير أبعد الكرة بنجاح.

فريق الترجي تحكم في مجريات المباراة وسط تراجع من جانب لاعبي الأهلي.

فريق الترجي أضاع فرصة هدف محقق بعد كرة "هات وخد" بين ساس ورودريجيز قبل أن يسدد الكرة قوية على يسار الحارس مصطفى شوبير.

فريق الترجي واصل ضغطه على أمل تسجيل هدف التعادل القاتل.

وأجرى الأهلي أول تغيير بنزول أليو ديانج العائد من الإصابة بدلًا من بيرسي تاو في الدقيقة 66.

كولر أجرى تغييرين بنزول أفشة وكهربا بدلًا من مروان عطية ووسام أبوعلي في الدقيقة 78.

إمام عاشور كاد أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 80 بعد توغل وتسديدة قوية أبعدها مميش إلى ركنية.