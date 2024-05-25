بعد فوزه بدوري أبطال إفريقيا.. حمادة هلال: ألف مبروك للنادى الأهلى

حرص الفنان حمادة هلال على تهنئة النادي الأهلي بفوزه بمباراة اليوم، أمام الترجي التونسي، وحصده لقب أبطال إفريقيا للعام الـ12.

وشارك “هلال” صورة له عبر إنستجرام، مرتديا تيشيرت النادي الأهلي، وذلك عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، وعلّق قائلا: “ألف مبروك للنادي الأهلي ومبروك لمصر”.

وتوّج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بعد الفوز على الترجي التونسي بهدف نظيف في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا وسجل هدف الأهلي الوحيد روجر أهولو بالخطأ في مرماه في الدقيقة الثالثة، احتفلت الفنانة أيتن عامر بتتويجا لفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بدوري أبطال إفريقيا للمرة الـ 12 في تاريخه، وذلك بعد الفوز على الترجي التونسي بهدف نظيف.