السبت 25 مايو 2024
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محمد الباز

قبل انطلاق تصويره.. تفاصيل شخصيات فيلم "الست" بطولة منى زكي

جريدة الدستور

يواصل صناع فيلم “الست” الذي تخوض بطولته الفنانة منى زكي، التحضيرات النهائية للعمل على قدم وساق، استعدادا لبدء تصوير العمل خلال الفترة القليلة المقبلة.

 

وتجسد الفنانة منى زكي السيرة الذاتية لكوكب الشرق أم كلثوم من خلال العمل والذي سبق وتم تقديمه من خلال مسلسل كوكب الشرق للفنانة صابرين، ويظهر الفنان سيد رجب بدور والدها الشيخ إبراهيم محمد البلتاجي، أما الفنان أحمد خالد صالح يجسد دور شقيقها خالد إبراهيم البلتاجي.

 

وتعاقد مؤخرا الفنان عمرو سعد ليقوم بدور الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، فيما يشارك نحبة كبيرة من النجوم كضيوف شرف خلال أحداث العمل منهم نيللى كريم وأمينة خليل وأحمد حلمى وكريم عبدالعزيز.

 

الفيلم من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد، وهو بطولة منى زكى وعمرو سعد ونيللى كريم وأمينة خليل وأحمد حلمى وكريم عبدالعزيز ونخبة من نجوم الفن.

 

وغابت منى زكي عن المشاركة في الموسم الرمضاني الماضي، وكان آخر أعمالها مسلسل تحت الوصاية، تأليف خالد وشيرين ودياب وإخراج محمد شاكر خضير وشارك في العمل كل من دياب، رشدي الشامي، محمد عبدالعظيم، وآخرين.

كما تعاقدت منى زكي مؤخرًا على فيلم جديد بعنوان لعب عيال، تأليف أحمد حسني وإخراج طارق العريان ومن بطولة كريم عبدالعزيز ويشارك فيه محمد ممدوح ومن المفترض أن يبدأ التحضير له خلال الفترة القادمة.

وعُرض له مؤخرًا فيلم الرحلة 404، تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة وشارك في العمل كل من شيرين رضا، محمد فراج، محمد ممدوح، خالد الصاوي وآخرين.

 

منى زكي أحمد مراد عمرو سعد الفنانة منى أم كلثوم ابراهيم محمد البلتاجي فيلم “الست”

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