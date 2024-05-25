لمشاركته بـ قمة الإعلام العربى.. أسامة كمال يعتذر عن الظهور فى "مساء dmc"

أعلن الإعلامي أسامة كمال، عن مشاركته في قمة الإعلام العربي بـدبي في الإمارات العربية المتحدة، خلال يومي 28 و29 مايو الجاري؛ لذلك اعتذر عن عدم الظهور في برنامجه مساء dmc المذاع عبر شاشة dmc لمدة أسبوع من تاريخه.

ويعود الإعلامي أسامة كمال، للظهور، يوم السبت المقبل الموافق 1 يونيو، لاستكمال برنامجه المهتم بتغطية مستجدات الشأن المحلي والدولي، والمذاع من السبت إلى الثلاثاء على شاشة dmc.

يذكر أن "منتدى الإعلام العربي" الـ22 يجمع في دبي قيادات الإعلام وأبرز رموزه لاستشراف مستقبل القطاع ومقومات النهوض بقدراته، ويشتمل على أجندة موسّعة تناقش أهم الظواهر الإعلامية وأسبابها وسبل تعزيز تأثيراتها الإيجابية ومعالجة ما قد تحمله من سلبيات.

المنتدى يستعرض عبر آراء صُنّاع القرار أهم التحولات في المشهد الإعلامي العربي والعالمي والعوامل المؤثرة في تشكيل مستقبله، وتحديث جائزة الإعلام العربي عملية لا تنقطع.. وحريصون على ضم مزيد من الكوادر الإعلامية الشابة لمجلس إدارتها القادم.