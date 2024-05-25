السبت 25 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لمشاركته بـ قمة الإعلام العربى.. أسامة كمال يعتذر عن الظهور فى "مساء dmc"

الإعلامي أسامة كمال
الإعلامي أسامة كمال

أعلن الإعلامي أسامة كمال، عن مشاركته في  قمة الإعلام العربي بـدبي في الإمارات العربية المتحدة، خلال يومي 28 و29 مايو الجاري؛ لذلك اعتذر عن عدم الظهور في برنامجه مساء dmc المذاع عبر شاشة dmc لمدة أسبوع من تاريخه.

ويعود الإعلامي أسامة كمال، للظهور، يوم السبت المقبل الموافق 1 يونيو، لاستكمال برنامجه المهتم بتغطية مستجدات الشأن المحلي والدولي، والمذاع من السبت إلى الثلاثاء على شاشة dmc.

يذكر أن "منتدى الإعلام العربي" الـ22 يجمع في دبي قيادات الإعلام وأبرز رموزه لاستشراف مستقبل القطاع ومقومات النهوض بقدراته، ويشتمل على أجندة موسّعة تناقش أهم الظواهر الإعلامية وأسبابها وسبل تعزيز تأثيراتها الإيجابية ومعالجة ما قد تحمله من سلبيات.

المنتدى يستعرض عبر آراء صُنّاع القرار أهم التحولات في المشهد الإعلامي العربي والعالمي والعوامل المؤثرة في تشكيل مستقبله، وتحديث جائزة الإعلام العربي عملية لا تنقطع.. وحريصون على ضم مزيد من الكوادر الإعلامية الشابة لمجلس إدارتها القادم.

الإعلامي أسامة كمال أسامة كمال شاشة dmc منتدى الإعلام العربي الاعلام العربي قمة الإعلام العربي DMC

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