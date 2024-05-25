السبت 25 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رانيا فريد شوقي تهنئ ناهد السباعي بعيد ميلادها: "جوزائية زي خالتك"

رانيا فريد شوقي
رانيا فريد شوقي

حرصت الفنانة رانيا فريد شوقي على تهنئة الفنانة ناهد السباعي بنت أختها المنتجة الراحلة ناهد فريد شوقي، بمناسبة عيد ميلادها.

 

وشاركت “رانيا” مقطع فيديو مجمع لصور ناهد السباعي عبر حسابها الرسمي على انستجرام، وعلقت قائلة: “كل سنة وانتي طيبة حبيبة قلب خالتك، أحلى جوزاء طالعة لخالتك جوزائية ونفتخر، وعقبال مليون سنة وإنتي متألقة وناجحة”.

https://www.instagram.com/reel/C7ZASTaiCdl/?igsh=enVjbHppeGlhcXpw

 

يذكر أن المنتجة الكبيرة ناهد فريد شوقي رحلت عن عالمنا في ديسمبر الماضي، عن عمر يناهز 72 عاما، وكانت تجمعها بابنتها علاقة صداقة كبيرة، إذ اجتمعا في أغلب المناسبات سويا، ونعتها ابنتها وقت وفاتها قائلة: "البقاء لمن له الدوام، توفيت إلى رحمة الله أمي وكل حياتي ناهد فريد شوقي"، وتحرص في كل مناسبة على الدعاء لها بالرحمة.

المنتجة ناهد فريد شوقي أسست شركة إنتاج تحمل اسمها، وأنتجت الكثير من الأفلام المصرية التي تركت بصمة في السينما المصرية، منها فيلم "لا تبكي يا حبيبي"، وفيلم "هيستريا"، وفيلم "من نظرة عين"، كما عملت ناهد فريد شوقي كمنتجة تنفيذية ومشرفة على الإنتاج للكثير من المسلسلات التلفزيونية منها مسلسل "لن أعيش في جلباب أبى"، و"حديث الصباح والمساء".

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