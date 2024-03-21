الخميس 21 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

وفاة والدة رانيا فريد شوقى.. وهذا موعد ومكان الجنازة والدفن

والدة رانيا فريد
والدة رانيا فريد شوقى تتوسط رانيا وشقيقتها

توفيت منذ قليل سهير ترك، والدة كلا من النجمة رانيا فريد شوقي، والمخرجة عبير فريد شوقي، وأرملةالفنان الكبير الراحل فريد شوقي.

موعد ومكان جنازة والدة رانيا فريد شوقي 

وحددت أسرة الراحلة، موعد صلاة الجنازة ومكان دفن الجثمان؛ إذ تقام صلاة الجنازة اليوم الخميس بعد صلاة الظهر في مسجد الكواكبي "مسجد فريد شوقي" بمنطقة العجوزة، على أن يتم دفن جثمان والدة الفنانة رانيا فريد شوقي، في مقابر العائلة على طريق الفيوم.

نقابة المهن التمثيلية تنعى والدة رانيا فريد شوقي

وفى سياق متصل نعت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، سهير ترك، وجاء البيان كالتالي: “ببالغ الحزن والأسى تنعى نقابة المهن التمثيلية زوجة الفنان الكبير فريد شوقى، ووالدة كل من الفنانة رانيا فريد شوقي، والمخرجة عبير فريد شوقي”.

وفاة والدة رانيا فريد شوقى

وأضاف البيان: “تتقدم نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي ومجلس الإدارة بخالص التعازي لأسرة الراحله، داعين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان، وإنا لله وانا اليه راجعون”.

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