السبت 25 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الأراجوز وخيال الظل" في نادي فنون الأوبرا بدمنهور.. الاثنين

جريدة الدستور

تنظم دار الأوبرا ثم برئاسة الدكتورة لمياء زايد ضمن نشاطها الثقافي والفكرى لقاء لنادى فنون الأوبرا بعنوان التراث الإنسانى وفن الأراجوز المصرى ويضم حوارا عن استلهام فنون الفرجة الشعبية فى مسرح الطفل.. الأراجوز وخيال الظل، وذلك يوم الاثنبن المقبل الموافق 27 مايو، وذلك في إطار فعاليات  الثقافة المصرية الإبداعية.

 

ويستضيف الدكتور هشام المعداوى أستاذ النحت وعميد كلية التربية النوعية بجامعة دمنهور وخبير العرائس، الفنان ناصر عبد التواب  وتديره الدكتورة راندا حلمى أستاذ التمثيل والإخراج بجامعة دمنهور ومن إعداد المهندسة إيمان مكاوى ويعقبه عرض فيلم عن فن الأراجوز وخيال الظل وذلك في الحادية عشر صباح الاثنين 27 مايو بمسرح أوبرا دمنهور كما تشهد الحديقة الخارجية عرض حى لهذا الفن.

 

يذكر أن نادى فنون الأوبرا يستهدف تبسيط كافة أشكال الفنون الراقية وتنمية التذوق الفني لدى الجمهور وخاصة الشباب ويشارك فيه عدد من أشهر الفنانين والمثقفين في مصر.

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