نجمة "ذا فويس كيدز" زينب حسن تطلق أغنية "كيفي الوجع"

أطلقت الفنانة زينب حسن نجمة برنامج اكتشاف المواهب ذا فويس كيدز، أغنية جديدة باللهجة المصرية تحمل اسم "كيفي الوجع"، منذ قليل عبر قناتها الرسمية على يوتيوب.

الأغنية من كلمات الشاعر أحمد العزب، ومن ألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع ومكس وماستر محمد ياسر، وإدارة فنية عبدالله البداد، وإشراف عام حسن طالب، وإنتاج تيونز أرابيا.

وتقول كلماتها: "باينة جدًا من البداية بس أنا كيفي الوجع.. قلبي عارفك يوم هتمشي بس حب يكون جدع.. قال ما يمكن يبقى فيه خير ومش باين عليه.. بس ده الإخلاص باينه في اللي زيك اتمنع.. وألف سلامة على الوقعة.. أنا الفرصة اللي مش راجعة".

"كيفي الوجع" تم طرحها عبر القناة الرسمية لشركة تيونز أرابيا على يوتيوب، وعلى كافة الإذاعات الخليجية، والعربية، والمتاجر الموسيقية.

كانت المطربة زينب حسن قد طرحت أول أغنية خاصة لها بعنوان “يوم من الأيام”، وحققت من خلالها نجاحا كبيرا لدى الجمهور في أول إصدار غنائي لها.

يذكر أن زينب حسن مطربة مصرية، تبلغ من العمر 20 عامًا، كانت أولى مشاركاتها ببرامج المواهب ذا فويس كيدز، وحققت نجاحا كبيرا بالرغم من عدم فوزها باللقب.