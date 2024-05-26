الأحد 26 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كولر يحقق 5 أرقام تاريخية مع الأهلى فى دورى أبطال إفريقيا

كولر
كولر

لم يقد السويسري مارسيل كولر فريق الأهلي إلى التتويج بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية على التوالي، والـ12 في تاريخه فقط لكن صاحب هذا التتويج 5 أرقام تاريخية حققها كولر مع الأهلي في دوري أبطال إفريقيا، هي:

مارسيل كولر

1 – بات كولر، المدير الفني الخامس الذي تمكن من قيادة فريق للحصول على اللقب في موسمين متتاليين، ففي موسم 2022/ 2023 على حساب فريق الوداد الرياضي المغربي، إذ فاز عليه بنتيجة 2 – 1 في مباراة الذهاب على ملعب القاهرة الدولي، ونجح في الخروج متعادلا إيجابيا بنتيجة هدف لمثله من مباراة الإياب على مركب محمد الخامس ، الدار البيضاء.

وفي موسم 2023/ 2024 استطاع أن يفرض نتيجة التعادل السلبي على الترجي الرياضي التونسي في لقاء الذهاب على الملعب الأوليمبي حمادي العقربي، رادس، وتغلب عليه بنتيجة هدف نظيف في لقاء العودة على ملعب القاهرة الدولي. 

سيليستين تامبوي

 وأول من نجح في قيادة فريق للاحتفاظ باللقب هو المدير الفني سيليستين تامبوي من جمهورية الكونغو الديمقراطية حين كان يتولى المسئولية الفنية لفريق تي بي مازيمبي "الإنجلبير سابقا" من جمهور الكونغو الديمقراطية، فاللقب الأول تحقق في عام 1967 على حساب فريق أشانتي كوتوكو الغاني، إذ تعادل معه إيجابيا بنتيجة هدف لمثله في مباراة الذهاب على ملعب كوماسي الرياضي، كما تعادل معه أيضًا بنتيجة إيجابية هدفين لكل منهما في مباراة الإياب على ملعب 20 مايو، كينشاسا.

 واللقب الثاني تحقق في عام 1968 ضد فريق إيتوال فيلانتي التوجولي، إذ تغلب عليه بنتيجة ثقيلة خماسية نظيفة في لقاء الذهاب، وخسر بنتيجة غير كافية 4 – 1 في لقاء العودة على ملعب الجنرال إياديما، لومي.

مانويل جوزيه 

وثاني مدير فني هو البرتغالي مانويل جوزيه حين كان يقود الأهلي فنيًا، وأحرز الأهلي معه اللقب الأول في نسخة 2005 أمام فريق النجم الساحلي التونسي إذ استطاع الأهلي أن يسير المباراة إلى أن انتهت على وقع التعادل السلبي في مباراة الذهاب على الملعب الأوليمبي بسوسة، وفاز عليه بنتيجة 3 أهداف دون رد على ملعب الكلية الحربية، القاهرة.

 واللقب الثاني في نسخة 2006 كان المنافس أيضًا تونسيا هو الصفاقسي، وبالرغم من أنه تعادل معه بنتيجة إيجابية هدف لكل منهما في لقاء الذهاب على ملعب القاهرة الدولي تغلب بنتيجة هدف دون مقابل في لقاء العودة على ملعب 17 نوفمبر، رادس. 

معين شعباني

وثالث مدير فني هو التونسي معين الشعباني الذي نجح في قيادة الترجي للتتويج باللقبين، الأول في عام 2018 على حساب الأهلي، إذ بالرغم من هزيمته بنتيجة 1 – 3 في مباراة الذهاب على ملعب برج العرب الإسكندرية، فاز عليه بثلاثية نظيفة على الملعب الأوليمبي برادس.
  والثاني في موسم 2018/ 2019 ضد الوداد، وبعد أن استطاع أن يخرج من لقاء الذهاب متعادلا بنتيجة إيجابية هدف لمثله على المجمع الرياضي مولاي عبد الله ، الرباط تغلب عليه في لقاء العودة بنتيجة هدف دون رد.

بيتسو موسيماني

ورابع مدير فني هو الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، تحت قيادته الفنية حصل الأهلي معه على اللقبين في موسمي 2019/ 2020، وفاز في المباراة النهائية على فريق الزمالك بنتيجة 2 – 1 على ملعب القاهرة الدولي.

 و2021/ 2022، وتغلب على فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي بنتيجة 3 أهداف دون مقابل في المباراة النهائية على ملعب محمد الخامس.

 

 

 

txt

الأهلى والترجى.. كولر يطير إلى سويسرا عقب نهائى إفريقيا بفرمان الخطيب

txt

لماذا يسقط "كريستو" الحريف من حسابات كولر؟

كولر الثالث

2 – إذن يعد كولر ثالث مدير فني ينجح في قيادة الأهلي لحصد لقبين متتاليين بعد جوزيه، وموسيماني.

كولر ورقم تاريخي

3 – تفوق كولر على كل المديرين الفنيين في دوري أبطال إفريقيا بخوضه 22 لقاء مديرا فنيا للأهلي دون أن يتلقى هزيمة واحدة، إذ لم ينهزم الأهلي منذ هزيمته على يد فريق ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي بنتيجة 2 – 5 في الجولة الرابعة من المجموعة الثانية في نسخة 2023. 

كولر وجوزيه والتتويج دون هزيمة

4 – يعد كولر ثاني مدير فني يتمكن من قيادة الأهلي لإحراز اللقب دون أن يتكبد أي خسارة، إذ خاض الأهلي بقيادته فنيا 14 مباراة من الدور الثاني، وحتى النهائي، وفاز في 9 مباريات، وتعادل في 5 مباريات.

 بعد جوزيه في نسخة 2005، إذ خاض الأهلي معه 14 لقاء من دور الـ32 حتى النهائي، وتغلب في 9 لقاءات، وتعادل في 5 لقاءات.

الأهلي واستقبال هدف وحيد

5 - لم تستقبل شباك الأهلي طوال مشواره في البطولة تحت قيادة فنية من كولر سوى هدف وحيد أمام فريق يانج أفريكانز التنزاني في الجولة الثانية من المجموعة الرابعة.      

مارسيل كولر دورى ابطال افريقيا سيليستين تامبوي مانويل جوزيه معين الشعباني بيتسو موسيمانى الترجي

الأكثر قراءة

مصدر رفيع المستوى: تحركات مصرية مكثفة للضغط على إسرائيل لنفاذ أكبر قدر من المساعدات لغزة

الانسحاب الكامل للاحتلال.. كواليس مباحثات إسرائيل مع مصر لإعادة فتح معبر رفح

تفاصيل أكبر اكتشاف للغاز الطبيعى فى حقل أبوقير المصرى

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. استعلم عن نتيجة سنوات النقل الترم الثاني 2024

نتيجة الترم الثاني 2024 عبر بوابة نتائج التعليم الاساسي

تغييرات مفاجئة من الضرائب تُلزم أصحاب العقارات.. إليك التفاصيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

عتاب الرئيس

عبد الرحيم طايع

عن المعارضة والأهلي والزمالك وحديث "كبير البلد"

محاسن السنوسي

لمعلومة من حق الجميع.. المواطن يسأل وعلي الحكومة أن تجيب

مدحت بشاى

مصر الغد.. وإشراقاتها التنموية

لواء. محسن الفحام

دلائل ورسائل

خالد حريب

رسائل توشكى

محمد عبدالعزيز

بأعلى جودة وأقل تكلفة وأسرع وقت

محمد رفعت

حديث المكاشفة والرسائل المباشرة

صور

بطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ 12.. فرحة جماهير الأهلى فى كل مكان

للمرة الـ12.. الأهلى يتوج بطلًا لدورى أبطال إفريقيا

تتويج النادي الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

أسر الجنود الإسرائيليين يربك الاحتلال ويلزمه الصمت

خوفًا من المحاكمة.. لماذا أصبح ملف المحتجزين ثانويًا على طاولة نتنياهو؟

الإسرائيليون يؤكدون انتصار حماس فى حرب غزة.. ونتنياهو يقود دولة الاحتلال للهاوية