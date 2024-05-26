كولر يحقق 5 أرقام تاريخية مع الأهلى فى دورى أبطال إفريقيا

لم يقد السويسري مارسيل كولر فريق الأهلي إلى التتويج بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية على التوالي، والـ12 في تاريخه فقط لكن صاحب هذا التتويج 5 أرقام تاريخية حققها كولر مع الأهلي في دوري أبطال إفريقيا، هي:

مارسيل كولر

1 – بات كولر، المدير الفني الخامس الذي تمكن من قيادة فريق للحصول على اللقب في موسمين متتاليين، ففي موسم 2022/ 2023 على حساب فريق الوداد الرياضي المغربي، إذ فاز عليه بنتيجة 2 – 1 في مباراة الذهاب على ملعب القاهرة الدولي، ونجح في الخروج متعادلا إيجابيا بنتيجة هدف لمثله من مباراة الإياب على مركب محمد الخامس ، الدار البيضاء.

وفي موسم 2023/ 2024 استطاع أن يفرض نتيجة التعادل السلبي على الترجي الرياضي التونسي في لقاء الذهاب على الملعب الأوليمبي حمادي العقربي، رادس، وتغلب عليه بنتيجة هدف نظيف في لقاء العودة على ملعب القاهرة الدولي.

سيليستين تامبوي

وأول من نجح في قيادة فريق للاحتفاظ باللقب هو المدير الفني سيليستين تامبوي من جمهورية الكونغو الديمقراطية حين كان يتولى المسئولية الفنية لفريق تي بي مازيمبي "الإنجلبير سابقا" من جمهور الكونغو الديمقراطية، فاللقب الأول تحقق في عام 1967 على حساب فريق أشانتي كوتوكو الغاني، إذ تعادل معه إيجابيا بنتيجة هدف لمثله في مباراة الذهاب على ملعب كوماسي الرياضي، كما تعادل معه أيضًا بنتيجة إيجابية هدفين لكل منهما في مباراة الإياب على ملعب 20 مايو، كينشاسا.

واللقب الثاني تحقق في عام 1968 ضد فريق إيتوال فيلانتي التوجولي، إذ تغلب عليه بنتيجة ثقيلة خماسية نظيفة في لقاء الذهاب، وخسر بنتيجة غير كافية 4 – 1 في لقاء العودة على ملعب الجنرال إياديما، لومي.

مانويل جوزيه

وثاني مدير فني هو البرتغالي مانويل جوزيه حين كان يقود الأهلي فنيًا، وأحرز الأهلي معه اللقب الأول في نسخة 2005 أمام فريق النجم الساحلي التونسي إذ استطاع الأهلي أن يسير المباراة إلى أن انتهت على وقع التعادل السلبي في مباراة الذهاب على الملعب الأوليمبي بسوسة، وفاز عليه بنتيجة 3 أهداف دون رد على ملعب الكلية الحربية، القاهرة.

واللقب الثاني في نسخة 2006 كان المنافس أيضًا تونسيا هو الصفاقسي، وبالرغم من أنه تعادل معه بنتيجة إيجابية هدف لكل منهما في لقاء الذهاب على ملعب القاهرة الدولي تغلب بنتيجة هدف دون مقابل في لقاء العودة على ملعب 17 نوفمبر، رادس.

معين شعباني

وثالث مدير فني هو التونسي معين الشعباني الذي نجح في قيادة الترجي للتتويج باللقبين، الأول في عام 2018 على حساب الأهلي، إذ بالرغم من هزيمته بنتيجة 1 – 3 في مباراة الذهاب على ملعب برج العرب الإسكندرية، فاز عليه بثلاثية نظيفة على الملعب الأوليمبي برادس.

والثاني في موسم 2018/ 2019 ضد الوداد، وبعد أن استطاع أن يخرج من لقاء الذهاب متعادلا بنتيجة إيجابية هدف لمثله على المجمع الرياضي مولاي عبد الله ، الرباط تغلب عليه في لقاء العودة بنتيجة هدف دون رد.

بيتسو موسيماني

ورابع مدير فني هو الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، تحت قيادته الفنية حصل الأهلي معه على اللقبين في موسمي 2019/ 2020، وفاز في المباراة النهائية على فريق الزمالك بنتيجة 2 – 1 على ملعب القاهرة الدولي.

و2021/ 2022، وتغلب على فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي بنتيجة 3 أهداف دون مقابل في المباراة النهائية على ملعب محمد الخامس.

كولر الثالث

2 – إذن يعد كولر ثالث مدير فني ينجح في قيادة الأهلي لحصد لقبين متتاليين بعد جوزيه، وموسيماني.

كولر ورقم تاريخي

3 – تفوق كولر على كل المديرين الفنيين في دوري أبطال إفريقيا بخوضه 22 لقاء مديرا فنيا للأهلي دون أن يتلقى هزيمة واحدة، إذ لم ينهزم الأهلي منذ هزيمته على يد فريق ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي بنتيجة 2 – 5 في الجولة الرابعة من المجموعة الثانية في نسخة 2023.

كولر وجوزيه والتتويج دون هزيمة

4 – يعد كولر ثاني مدير فني يتمكن من قيادة الأهلي لإحراز اللقب دون أن يتكبد أي خسارة، إذ خاض الأهلي بقيادته فنيا 14 مباراة من الدور الثاني، وحتى النهائي، وفاز في 9 مباريات، وتعادل في 5 مباريات.

بعد جوزيه في نسخة 2005، إذ خاض الأهلي معه 14 لقاء من دور الـ32 حتى النهائي، وتغلب في 9 لقاءات، وتعادل في 5 لقاءات.

الأهلي واستقبال هدف وحيد

5 - لم تستقبل شباك الأهلي طوال مشواره في البطولة تحت قيادة فنية من كولر سوى هدف وحيد أمام فريق يانج أفريكانز التنزاني في الجولة الثانية من المجموعة الرابعة.