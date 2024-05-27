الإثنين 27 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كولر يحسم مصير بديل على معلول عقب عودته من سويسرا

كولر ومعلول
كولر ومعلول

يحسم السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي مصير بديل التونسي علي معلول الظهير الأيسر عقب عودته من سويسرا وقضاء الإجازة في مسقط رأسه بعد التتويج باللقب الأفريقي على حساب الترجي التونسي، بعد ترشيح محمد حمدي ظهير أيسر إنبي من قبل إدارة الإسكاوتنج برئاسة هاني رمزي.

وكشف مصدر مسئول أن لجنة التخطيط رحبت بضم لاعب إنبي في ظل غياب الثنائي محمد شكري الذي أجرى عملية الرباط الصليبي خلال الساعات القليلة الماضية ومعلول بقطع في وتر أكيليس.

وأضاف المصدر أن قرار كولر بإعارة كريم الدبيس في الميركاتو، جعل اللجنة تبجث في الدوري عن ظهير أيسر وتم الاستقرار على لاعب إنبي بعد صعوبة التفاوض مع ظهير أيسر بيراميدز.

وأشار المصدر إلى أن اللجنة تفاضل بين لاعبين في الدوري المحلي بجانب ترشيح المغربي عطية الله يحيى لاعب الوداد المغربي السابق وسوتشي الروسي حاليا.

وأوضح المصدر، أن أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي بدأ الاستفسار من اللاعب عن موقفه من ارتداء القميص الأحمر وأيضا مطالبه المالية ومستقبله مع ناديه الروسي وغيرها من الأمور التي تتعلق بتفاصيل التعاقد تمهيدا لبدء التفاوض الرسمي لضم اللاعب.

الأهلي يقلص الفارق بينه وبين ريال مدريد على الأكثر تتويجاً

ونجح الفريق الأول بالنادي الأهلي تقليص الفارق الذي يفصله عن ريال مدريد الإسباني في سباق المنافسة بينهما على صدارة قائمة الأندية الأكثر تتويجا بالألقاب الدولية في العالم، حيث حصد المارد الأحمر لقبه الدولي الـ26 في المركز الثاني بالقائمة، بفارق 3 ألقاب خلف الفريق الملكي، الذي يتواجد على القمة حاليا، في حين يتفوق نادي القرن في أفريقيا بفارق 4 ألقاب على بوكا جونيورز الأرجنتيني، صاحب المركز الثالث بالقائمة.

ويستعد الفريق الأول بالنادي الأهلي للمشاركة في كأس العالم للأندية عام 2025 التي تقام لأول مرة بنظامها الجديد بمشاركة 32 فريقا في الولايات المتحدة.

كما ضرب موعدا ناريا مع غريمه التقليدي الزمالك المصري في كأس السوبر الأفريقي بعد فوز الفريق الأبيض بلقب كأس الاتحاد الأفريقي هذا العام للمرة الثانية في تاريخه على حساب نهضة بركان المغربي.

أمير توفيق الدوري الوداد المغربي عطية الله يحيي كريم الدبيس محمد حمدي انبى الاهلى كولر

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