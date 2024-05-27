إليسا عن "محرقة الخيام": "الإنسانية ماتت إمبارح"

استنكرت الفنانة إليسا ما وقع مساء أمس، على يد قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، على الشعب الفلسطيني المتواجد في خيام النازحين إلى معبر رفح الفلسطينية والتي عرفت بـ"محرقة الخيام"، وما بدر عن قوات الاحتلال من دمار وقتل وحشي للشعب.



وكتبت إليسا عبر صفحتها الرسمية على موقع التغريدات المصغر إكس والمعروف سابقا بـ"تويتر" قائلة: "‏الصور والأصوات من رفح ما رح تروح من بالي.. الإنسانية ماتت مبارح وصرلها من ٧ تشرين ميتة".



وأضافت: "يا رب لو شو ما صلينا قليل وشو ما طلبنا ما رح يكفي. ارحم هالناس والأطفال وارحم فلسطين

شو هل الإجرام، هيدي الديمقراطية يللي عم تصدروا لل العالم؟ #مجزرة_رفح".

وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة في حق الشعب الفلسطيني والمعروفة إعلاميًا بـ"محرقة الخيام"، في الساعات الأخيرة من مساء الأحد، بقصف مخيمات للنازحين الفلسطينيين شمال غرب رفح، راح ضحيتها عشرات من الشهداء والجرحى.

وأعلنت فصائل فلسطينية في الضفة الغربية، اليوم الإثنين، عن استهداف قوة إسرائيلية على حاجز "سناعوز" بالرصاص، ردًا على مجزرة رفح الفلسطينية، التي أسفرت عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى، حسب ما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.