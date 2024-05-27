الإثنين 27 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بدء الفعاليات التمهيدية للترويج لافتتاح النسخة الرابعة لحملة "مانحي أمل" في مصر

عمرو القاضي
عمرو القاضي

 

 

تشارك وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في رعاية الفعاليات التمهيدية للترويج للنسخة الرابعة لحملة مانحي أمل " Hope Giver" والتي تٌقام في عدد من دول العالم استعدادًا لحفل الافتتاح الرسمي للحملة في مصر خلال شهر يوليو المقبل حيث بدأت أولى هذه الفعاليات في دولة فرنسا. وذلك في إطار حرص الوزارة على الدعم والمشاركة في الأحداث والفعاليات التي تحظى بمشاركات دولية كأحد سياساتها للترويج للمقصد السياحي المصري، 

ومن جانبه، وصف عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، الحملة بأنها تعد مبادرة عالمية لنشر الأمل من خلال المتطوعين بها في أكثر من 23 دولة عن طريق إقامة فاعليات عديدة ومختلفة حول العالم والتي من بينها المؤتمرات المتعلقة بالرياضة والصحة والفن، مشيرًا إلى الدور المجتمعي للهيئة في الاهتمام بذوي الهمم ودمجهم في المجتمع وتعزيز الوعي السياحي والأثري لديهم تماشيًا مع سياسة الدولة.

وأضاف الرئيس التنفيذي للهيئة أنه من المقرر أن تقوم الهيئة تزامنًا مع حفل الافتتاح الرسمي للحملة في مصر، بتنظيم برنامج سياحي للضيوف المشاركة به لزيارة عدد من الأماكن السياحية والمواقع الأثرية والمتاحف بمصر بما يساهم في الترويج السياحي للمقصد المصري وتعريفهم به وبمقوماته السياحية والأثرية المتميزة.

خبراء يجيبون.. كيف تتمكن وزارة السياحة من مضاعفة أعداد الزائرين خلال موسم الصيف؟

 

txt

وزارة السياحة تشارك فى فعاليات سوق السفر العربية بالإمارات

 

فيديو ترويجي لها والذي سيتم عرضه بكافة الفعاليات

وقد قام مسئولو الحملة بإعداد فيديو ترويجي لها والذي سيتم عرضه بكافة الفعاليات التمهيدية للترويج لافتتاح الحملة في مصر، حيث أنه من بين ما يتضمنه محتوى هذا الفيديو الشعار الترويجي للهيئة ولقطات لعدد من المواقع السياحية والأثرية في مصر بالإضافة إلى موعد افتتاح النسخة الرابعة للحملة بمصر.
كما سيتم توزيع الكتيب الذي أصدرته الحملة عن دورتها السابقة خلال كافة الفعاليات التمهيدية لافتتاح الحملة والذي تم خلاله تخصيص عدة صفحات تتضمن محتوى سياحي ترويجي عن مصر، والإشارة إلى صفحات التواصل الاجتماعي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي(Experience Egypt) مما يساهم في الترويج للمقصد السياحي المصري وتعريف المشاركين بهذه الفعاليات بالتنوع الذي يتمتع به في منتجاته ومقوماته السياحية والأثرية.

جدير بالذكر أن حملة "مانحي أمل" هي حملة عالمية أسسها لاعب التنس الكابتن أنور الكموني وانطلقت لأول مرة عام 2021 في مدينة جنيف بدولة سويسرا وتهدف إلى إطلاق العديد من المبادرات والشراكات مع المؤسسات الخيرية للدفاع عن فكرة نشر الأمل من خلال توفير الدعم والإلهام لمكافحي الأمراض الخطيرة والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والأطفال الأيتام والعديد من الأشخاص الذين واجهوا أحداثا مؤلمة أو أمراضًا خطيرة، وذلك من خلال تنظيم الفاعليات والأحداث والمؤتمرات التي تساهم في تحقيق ذلك. 
 

وزارة السياحة والآثار مانحي أمل مصر السياحة برنامج سياحي

مواد متعلقة

خريطة التنبؤات الجوية: انخفاض درجات الحرارة غدًا

الأرصاد: طقس اليوم حار نهارًا معتدل ليلًا على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 35

شروط سفر الحجاج بيت الله الحرام على متن رحلات مصر للطيران (إنفوجراف)

IATA: الطيران في أفريقيا يحمل إمكانات هائلة غير مستغلة

الأرصاد: استمرار ارتفاع درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة تسجل 35 درجة

استعدادات وشروط سفر حجاج بيت الله الحرام بالمطارات

رابط استخراج أرقام جلوس الثانوية العامة 2024

بعد غياب 12 عامًا مصر للطيران تفوز بنقل 15 ألف حاج من غينيا ومالى

الأكثر قراءة

مصدر يكشف سبب تجاهل حسام حسن لـ"كهربا" وعمر كمال من قائمة المنتخب

فصائل فلسطينية ترد على "محرقة الخيام" باستهداف قوة إسرائيلية على حاجز "سناعوز"

نتيجة الترم الثاني 2024 عبر بوابة نتائج التعليم الاساسي

برقم الجلوس.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادى 2024 الترم الثانى بجميع المحافظات

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2024 الترم الثاني برقم الجلوس

بعد 14 ساعة.. الأمن يحرر الطفل "إياد" ويضبط خاطفيه بالمنوفية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

هامثل مع فاتن حمامة ورشدى أباظة بحالهم

لواء.حمدى البطران

قواتنا المسلحة.. أمل مصر

علي سعدة

الاعلام ودوره المأمول.. رؤية الرئيس السيسي

محمود خليل

صريخ أهل البيت

ماجد حبته

مصر والعرب.. ويوم إفريقيا

لواء.حمدى البطران

عتاب الرئيس

عبد الرحيم طايع

عن المعارضة والأهلى والزمالك وحديث "كبير البلد"

محاسن السنوسي

المعلومة من حق الجميع.. المواطن يسأل وعلى الحكومة أن تجيب

صور

مشاركة بنك الطعام في توفير أضاحي العيد للمحتاجين (صور)

أصوات السلام.. حوار الطبول فى صور

بطولة دورى أبطال إفريقيا للمرة الـ12.. فرحة جماهير الأهلى فى كل مكان

محطة تل أبيب

المزيد

شكوى جديدة للجنائية الدولية.. إسرائيل تصر على استهداف الصحفيين فى غزة

انهيار الداخل الإسرائيلي.. وجيش الاحتلال يفقد الدعم بسبب فشل حرب غزة

غزة تنزف.. تواصل مجازر الاحتلال الإسرائيلى ضد الفلسطينيين لليوم الـ234