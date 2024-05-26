IATA: الطيران في أفريقيا يحمل إمكانات هائلة غير مستغلة

أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) أن المؤتمر الأفريقي الذي يركز على أجنحة التغيير (WOCFA) سيعود في نسخته الثانية تحتشعار "نحو طيران إفريقي أكثر مرونة واستدامة".

يُعقد WOCFA في جوهانسبرغ، جنوب إفريقيا، في الفترة من 2 إلى 3 يوليو 2024 مع الخطوط الجوية لجنوب إفريقيا باعتبارها شركة الطيران المضيفة.

سوف تتعمق WOCFA في الأولويات في إطار مبادرة التركيز على أفريقيا التابعة للاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) لتعزيز مساهمةالطيران في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للقارة، إلى جانب تحسين الاتصال والسلامة والموثوقية للركاب وشركات الشحن.



سوق الطيران في أفريقيا يحمل إمكانات هائلة غير مستغلة

وقال الاتحاد في احدث تقرير لك "إن سوق الطيران في أفريقيا يحمل إمكانات هائلة غير مستغلة، مع توقعات بتضاعف حركة المرور في السنوات الخمس عشرة المقبلة. وقدحددت مبادرة التركيز على أفريقيا الأولويات الرئيسية التي، إذا تم التعامل معها بشكل تعاوني وفعال، ستعزز صناعة الطيران في أفريقياوتعزز تأثيرها الاجتماعي والاقتصادي. بعد مرور عام على مبادرة التركيز على أفريقيا، شهدنا تقدمًا في مجالات مثل السلامة، ولكن لا يزالهناك طريق طويل لنقطعه، ويعتمد مؤتمر "أجنحة التغيير التركيز على إفريقيا" الذي ينظمه الاتحاد الدولي للنقل الجوي لهذا العام على هذاالتقدم من خلال معالجة المجالات الحيوية مثل السلامة والأمن. وقال كامل العوضي، نائب الرئيس الإقليمي لاتحاد النقل الجوي الدولي لإفريقيا والشرق الأوسط: "الاستدامة والتنمية الاقتصادية والمرونة الشاملة للصناعة".

ومن المقرر ان يلقي البروفيسور ماليسيلا جون لامولا، الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية لجنوب إفريقيا، الكلمة الافتتاحية.

"موكد ان ستضي مؤتمر IATA Wings of Change Focus Africa يرحب بصناعة الطيران في موطننا، جوهانسبرج. إن تطويرصناعة النقل الجوي أمر بالغ الأهمية للنمو الاقتصادي في إفريقيا.

وقال لامولا: "سيسمح المؤتمر لقادة الصناعة بتوحيد قواهم ودفعالأجندة من أجل صناعة طيران أفريقية أقوى وأكثر مرونة".

المتحدثون والجلسات

وسينضم إلى لامولا والعوضي قادة الصناعة من مختلف مجالات الطيران في التحدث في هذا الحدث، بما في ذلك مسارات الجلسات حولموضوعات مثل:

أمان

حماية

تعزيز حركة المرور الإقليمية

البنية التحتية للمطار

تجارة التجزئة الحديثة لشركات الطيران

الاستدامة مع التركيز على وقود الطيران المستدام (SAF)

الشحن الجوي

القوى العاملة الماهرة



