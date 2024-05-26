استعدادات وشروط سفر حجاج بيت الله الحرام بالمطارات
قالت مصادر مطلعة بالشركة القابضة لمصر للطيران إنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات لنقل حجاج بيت الله الحرام إلى الأراضي المقدسة من جميع صالات السفر المخصصة لنقل الحجاج المصريين والأجانب بالمطارات المصرية.
وأكدت المصادر أن الشركة حددت العديد من الشروط الخاصة بسفر الحجاج على متن خطوط الطيران لأداء مناسك الحج، كذلك تم الاستعداد الخاص لخدمة الحجاج بالمطارات من خلال توفير فرق خاصة لتلبية كل ما يحتاج إليه الحاج أثناء إنهاء إجراءات السفر في المطار.
أهم الشروط التي يجب أن يتبعها الحجاج قبل السفر:
- ضرورة الوجود في المطارات المصرية قبل موعد السفر بأربع ساعات. في رحلة الذهاب.
- ضرورة الوجود في مدينة الحجاج بجدة قبل موعد السفر بست ساعات، وفي مطار المدينة المنورة قبل موعد السفر بست ساعات.فى رحلة العودة.
- يسمح بحقيبتين لا يزيد وزن الواحدة عن 23 كجم، وحقيبة يد وزنها 8 كجم.
- سوف يتم تحصيل قيمة الوزن الزائد نقدًا.
- يسمح بعبوة مياه زمزم المصرح بها من السلطات السعودية (سقيا زمزم).
- يمنع نهائيًا اصطحاب الأجولة القماش والزكائب.
- ضرورة الالتزام باتباع الإجراءات الصحية وتقديم الشهادات المطلوبة.