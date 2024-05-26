الأحد 26 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

استعدادات وشروط سفر حجاج بيت الله الحرام بالمطارات

مصر للطيران
مصر للطيران

قالت مصادر مطلعة بالشركة القابضة لمصر للطيران إنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات لنقل حجاج بيت الله الحرام إلى الأراضي المقدسة من جميع  صالات السفر المخصصة لنقل الحجاج المصريين والأجانب بالمطارات المصرية.

وأكدت المصادر أن الشركة حددت العديد من الشروط الخاصة بسفر الحجاج على متن خطوط الطيران لأداء مناسك الحج، كذلك تم الاستعداد الخاص لخدمة الحجاج بالمطارات من خلال توفير فرق خاصة لتلبية كل ما يحتاج إليه الحاج أثناء إنهاء إجراءات السفر في  المطار.

txt

مصرللطيران للخدمات الأرضية تقدم خدماتها Hainan الصينية

أهم الشروط التي يجب أن يتبعها الحجاج قبل السفر:

  • ضرورة الوجود في المطارات المصرية قبل موعد السفر بأربع ساعات. في رحلة الذهاب.
  • ضرورة الوجود في مدينة الحجاج بجدة قبل موعد السفر بست ساعات، وفي مطار المدينة المنورة قبل موعد السفر بست ساعات.فى رحلة العودة.
  • يسمح بحقيبتين لا يزيد وزن الواحدة عن 23 كجم، وحقيبة يد وزنها 8 كجم.
  • سوف يتم تحصيل قيمة الوزن الزائد نقدًا.
  • يسمح بعبوة مياه زمزم المصرح بها من السلطات السعودية (سقيا زمزم).
  • يمنع نهائيًا اصطحاب الأجولة القماش والزكائب.
  • ضرورة الالتزام باتباع الإجراءات الصحية وتقديم الشهادات المطلوبة.
الحجاج خطوط الطيران صالات السفر مصرللطيران مدينة الحجاج

مواد متعلقة

رابط استخراج أرقام جلوس الثانوية العامة 2024

بعد غياب 12 عامًا مصر للطيران تفوز بنقل 15 ألف حاج من غينيا ومالى

الأرصاد: طقس الغد حار نهارًا ومعتدل ليلًا على أغلب الأنحاء

الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة والعظمى بالقاهرة 39 درجة

"القاهرة" تتألق.. توقعات بموسم "غير مسبوق" للسياحة الصيفية

محافظ جنوب سيناء: إطلاق حملات للترويج للسياحة في إفريقيا قريبا

وزير الطيران ووفد إدارة أمن النقل الأمريكية يبحثان تبادل الخبرات بين مصر والولايات المتحدة

الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة نهارًا معتدل ليلًا والعظمى بالقاهرة 39

الأكثر قراءة

بتوجيهات رئاسية.. بشرى سارة من غرفة الحبوب بشأن رغيف الخبز

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. استعلم عن نتيجة سنوات النقل الترم الثاني 2024

بعد انتشار الرعب بسبب "سفاح التجمع".. نصائح للفتيات للحفاظ على أنفسهن من الخطف والتحرش

أسعار الأضاحي 2024.. كم وصل سعر الخروف البلدي قايم؟

"ملوك القارة".. ماذا قالت صحف تونس وإفريقيا عن تتويج الأهلى باللقب؟

مصرع طفلة سقط بها أسانسير فى الطالبية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

مصر الغد.. وإشراقاتها التنموية

لواء. محسن الفحام

دلائل ورسائل

محمد عبدالعزيز

قبل أيام من عيده السنوى.. الإعلام فى حديث الرئيس

خالد حريب

رسائل توشكى

محمد عبدالعزيز

بأعلى جودة وأقل تكلفة وأسرع وقت

محمد رفعت

حديث المكاشفة والرسائل المباشرة

الحسين عبدالرازق

مغول العصر!

سارة الشلقاني

الرئيس السيسى والإعلام: تكلّم حتى أراك

صور

للمرة الـ12.. الأهلى يتوج بطلًا لدورى أبطال إفريقيا

تتويج النادي الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا

نهائي دوري أبطال أفريقيا.. احتفال لاعبي الأهلي بالهدف الأول

محطة تل أبيب

المزيد

خوفًا من المحاكمة.. لماذا أصبح ملف المحتجزين ثانويًا على طاولة نتنياهو؟

الإسرائيليون يؤكدون انتصار حماس فى حرب غزة.. ونتنياهو يقود دولة الاحتلال للهاوية

بعد قرارها ضد إسرائيل.. "العدل الدولية" أحدث هدف للكونجرس الأمريكى