خبراء يجيبون.. كيف تتمكن وزارة السياحة من مضاعفة أعداد الزائرين خلال موسم الصيف؟

أشهر الصيف الأكثر حرارة في طريقها للاقتراب، ويقترب معها احتمالية كبيرة لوصول عدد كبير من السائحين، لقضاء الإجازة على شواطئ مصر المختلفة، في الغردقة وشرم الشيخ ومرسى مطروح، وغيرها من المدن السياحية التي عادة ما تمتلئ بالسياح من الداخل والخارج.

الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعًا هذا الأسبوع مع عدد من المُستثمرين في القطاع، والمسؤولين في وزارة السياحة من أجل طرح أفكار خلاقة يمكن من خلالها دفع عجلة السياحة خلال فصل الصيف، ومضاعفة أعداد الوافدين من الأجانب.

مضاعفة أعداد الزائرين في الصيف

قال زين الشيخ، المستشار السياحي السابق باليابان وأمين عام المجلس المصرى للشئون السياحية، إن مصر بها كافة مقومات الجذب التي يمكن من خلالها استقطاب عدد كبير من السياح طوال العام وبالتحديد في فترة الصيف، والمعروف عن مصر فيها بأن جوها معتدل لا ترتفع فيه الحرارة إلى درجات كبيرة كما في دول الخليج مثلًا، لذلك تصلح مصر لأن تكون وبامتياز قبلة السائحين من دول الخليج تحديدًا في فترة الصيف.

وأضاف الشيخ لـ"الدستور" أن مصر تتميز بالسياحة الشاطئية لكثرة المدن الساحلية فيها، بداية من المدن الموجودة بالفعل طوال الوقت مثل الإسكندرية والغردقة وشرم الشيخ، إضافة إلى المدن الحديثة التي عملت الدولة على تجهيزها خلال السنوات الأخيرة، ومنها العلمين ومدن الساحل الشمالي، ورأس الحكمة التي تنضم قريبًا إلى قائمة المدن التي جهزتها الدولة ووفرت لها بنية تحتية ملائمة، وكذلك سياحة المهرجانات والتي غالبًا ما تكون مرتبطة بهذه المدن الجديدة.

وأكد أمين عام المجلس المصرى للشئون السياحية، أن الاهتمام بالسياحة الصيفية، لا يجعلنا ننكر أن مصر تصلح للزيارة طوال العام، وتتوافر في آثارها التاريخية ما من شأنه جذب السياح من كل بقاع الأرض لرؤية هذا الإرث الفريد والذي تتميز به مصر عن الكثير من دول العالم.

وأوضح الشيخ، أن الحكومة وفي مقدمتها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، حريصة على دعم الاستثمار في هذا المجال، من أجل تحقيق رؤية مصر 2030، والتي تهدف إلى الوصول بمصر إلى 30 مليون سائح بحلول هذا التاريخ، غير أن القوة الاستيعابية للفنادق في كافة ربوع مصر لن تفي بهذا العدد الضخم إذا ما تحقق على أرض الواقع، لذلك تبذل الدولة مجهودات كبيرة في سبيل دعم المستثمرين لتوفير المدن الجديدة وتعزيز قوة الفنادق الحالية وزيادتها.

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في سياق متصل، قال حسام نجم، الخبير السياحي، أن مصر دائمًا حريصة على توفير كافة سبل الجذب التي يمكن من خلالها تعزيز قوة السياحة الصيفية، فمصر طوال الوقت لا تستهدف السياحة المحلية فقط وإنما السياحة العالمية أيضًا، وحريصة على وجود تنوع بين الزائرين ليكونوا من مختلف جنسيات العالم، وبالفعل مصر قبلة السياح من كافة أنحاء العالم.

وأضاف الخبير السياحي، لـ"الدستور" أن الاجتماعات التي تقوم بها الحكومة في هذا الصدد، تعكس احتياج حقيقي لزيادة القوة الاستيعابية للفنادق وأماكن الإقامة للسائحين في مصر، واقترح أن يكون هناك نوع من أنواع التفكير خارج الصندوق إلى أن تحل أزمة الفنادق، بألا تقتصر إقامة الزائرين على الفنادق فقط وإنما أيضًا يمكن استئجار الوحدات السكنية القريبة من القرى السياحية والأماكن الأثرية، فهذا الحل يعتبر تصرف عاجل لحين الانتهاء من أعمال التوسعات التي تستوعب كل هذا الكم من السائحين وفي الوقت نفسه تعزز قطاع آخر وهو قطاع العقارات.