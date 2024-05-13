نائب وزير السياحة لـ«الدستور»: إقبال من دول الخليج على العلمين الجديدة بداية من عيد الأضحى

قالت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار، إن هناك إقبالًا كبيرًا من منظمي الرحلات بالسوق العربية وشركات الطيران على المقاصد السياحية المصرية خلال موسم الصيف، بالإضافة إلى أن هناك إقبالًا من السوق الصينية والهندية، وخاصة أن شركات السياحة قامت بالترويج والتسويق لمصر في هذه الأسواق، مما سنجد مردودًا إيجابيًا منهم خلال الموسم الصيفي.



وأشار شلبي، في تصريحات لـ"الدستور"، إلى أن مدينة العلمين ستشهد توافد رحلات طيران مباشر على مطار العلمين الجديدة؛ خلال مدة عيد الأضحى المقبل استكمالًا بالموسم الصيفى، سواء من دول الخليج أو شرق آسيا، بالإضافة إلى توافد طائرات من أوروبا الشرقية على مدينة العلمين الجديدة خلال الموسم الحالى.



رحلات مباشرة على العلمين والساحل الشمالي



وأضافت شلبي أن مدينة شرم الشيخ ستشهد توافدًا من دول الخليج عليها وخاصة من السوق الإماراتية خلال الموسم الصيفي، لافتة إلى أن هناك توافدًا على الأقصر وأسوان من أسواق الصين.

وقد استقبلت مدينة العلمين الجديدة، خلال موسم الصيف الماضى، نحو مليون سائح، وذلك نتيجة الفعاليات الفنية أو الرياضية التى نظمتها الشركة المتحدة خلال الموسم الماضى بالمدينة، والتى جذبت العديد من السائحين سواء من السوق العربية أو الأوروبية.

يشار إلى أن وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، شاركت في سوق السفر العربي 2024 (ATM) في نسخته الـ31 الذي عُقد بإمارة دبي بالإمارات العربية المتحدة، بجناح تبلغ مساحته 720 مترًا مربعًا بمشاركة 35 شركة سياحية و25 منشأة فندقية من مختلف المقاصد السياحية المصرية، بالإضافة إلى شركتي آير كايرو، ونسمة للطيران، وقد جاء تصميم الجناح المصرى الذى شارك بالمعرض وجذب أنظار العارضين معبرًا عن المزج بين الأصالة التاريخية والحداثة مع مزيد من الرفاهية داخل أجنحة العارضين.