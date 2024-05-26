شروط سفر الحجاج بيت الله الحرام على متن رحلات مصر للطيران (إنفوجراف)
قالت مصادر مطلعة بالشركة القابضة لمصر للطيران إنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات لنقل حجاج بيت الله الحرام إلى الأراضي المقدسة من جميع صالات السفر المخصصة لنقل الحجاج المصريين والأجانب بالمطارات المصرية.
وأكدت المصادر أن الشركة حددت العديد من الشروط الخاصة بسفر الحجاج على متن خطوط الشركة الوطنية مصر للطيران لأداء مناسك الحج.
أهم الشروط التي يجب أن يتبعها الحجاج قبل السفر
- قبل السفر لأداء مناسك الحج يرجي اتباع إرشادات السفر التالية.
- ضرورة الوجود في المطارات المصرية قبل موعد السفر بأربع ساعات في رحلة الذهاب.
- ضرورة الوجود في مدينة الحجاج بجدة قبل موعد السفر بست ساعات، وفي مطار المدينة المنورة قبل موعد السفر بست ساعات في رحلة العودة.
- يسمح بحقيبتين لا يزيد وزن الواحدة عن 23 كجم، وحقيبة يد وزنها 8 كجم.
- سوف يتم تحصيل قيمة الوزن الزائد نقدًا.
- يسمح بعبوة مياه زمزم المصرح بها من السلطات السعودية (سقيا زمزم).
- يمنع نهائيًا اصطحاب الأجولة القماش والركائب.
- ضرورة الالتزام باتباع الإجراءات الصحية وتقديم الشهادات المطلوبة.