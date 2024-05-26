الأحد 26 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

شروط سفر الحجاج بيت الله الحرام على متن رحلات مصر للطيران (إنفوجراف)

سفر الحجاج  
سفر الحجاج  

قالت مصادر مطلعة بالشركة القابضة لمصر للطيران إنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات لنقل حجاج بيت الله الحرام إلى الأراضي المقدسة من جميع  صالات السفر المخصصة لنقل الحجاج المصريين والأجانب بالمطارات المصرية.

وأكدت المصادر أن الشركة حددت العديد من الشروط الخاصة بسفر الحجاج على متن خطوط الشركة الوطنية مصر للطيران لأداء مناسك الحج.

txt

بدء التجهيز للتعاون بين دار الإفتاء والسياحة لتوعية الحجاج

أهم الشروط التي يجب أن يتبعها الحجاج قبل السفر

  • قبل السفر لأداء مناسك الحج يرجي اتباع إرشادات السفر التالية.
  • ضرورة الوجود في المطارات المصرية قبل موعد السفر بأربع ساعات في رحلة الذهاب.
  • ضرورة الوجود في مدينة الحجاج بجدة قبل موعد السفر بست ساعات، وفي مطار المدينة المنورة قبل موعد السفر بست ساعات في رحلة العودة.
  • يسمح بحقيبتين لا يزيد وزن الواحدة عن 23 كجم، وحقيبة يد وزنها 8 كجم.
  • سوف يتم تحصيل قيمة الوزن الزائد نقدًا.
  • يسمح بعبوة مياه زمزم المصرح بها من السلطات السعودية (سقيا زمزم).
  • يمنع نهائيًا اصطحاب الأجولة القماش والركائب.
  • ضرورة الالتزام باتباع الإجراءات الصحية وتقديم الشهادات المطلوبة.
مصر للطيران شروط سفر الحجاج الحجاج سفر الحجاج رحلات مصر للطيران

مواد متعلقة

IATA: الطيران في أفريقيا يحمل إمكانات هائلة غير مستغلة

الأرصاد: استمرار ارتفاع درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة تسجل 35 درجة

استعدادات وشروط سفر حجاج بيت الله الحرام بالمطارات

رابط استخراج أرقام جلوس الثانوية العامة 2024

بعد غياب 12 عامًا مصر للطيران تفوز بنقل 15 ألف حاج من غينيا ومالى

الأرصاد: طقس الغد حار نهارًا ومعتدل ليلًا على أغلب الأنحاء

الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة والعظمى بالقاهرة 39 درجة

"القاهرة" تتألق.. توقعات بموسم "غير مسبوق" للسياحة الصيفية

الأكثر قراءة

مفاجآت تكشفها تحقيقات القبض على البلوجر هدير عبد الرازق

نتيجة الترم الثاني 2024 عبر بوابة نتائج التعليم الاساسي

رشاش ووشوم وشخصية سيكوباتية.. طبيب نفسى يحلل سلوك سفاح التجمع

سبب القبض على البلوجر هدير عبدالرازق.. مفاجآت صادمة فى التحقيقات الأولية

الانسحاب الكامل للاحتلال.. كواليس مباحثات إسرائيل مع مصر لإعادة فتح معبر رفح

فتحي عبدالسميع: ارتباط السيرة الهلالية ببنى هلال "أضرها كثيرًا"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

الاعلام ودوره المأمول.. رؤية الرئيس السيسي

محمود خليل

صريخ أهل البيت

ماجد حبته

مصر والعرب.. ويوم إفريقيا

لواء.حمدى البطران

عتاب الرئيس

عبد الرحيم طايع

عن المعارضة والأهلى والزمالك وحديث "كبير البلد"

محاسن السنوسي

المعلومة من حق الجميع.. المواطن يسأل وعلى الحكومة أن تجيب

مدحت بشاى

مصر الغد.. وإشراقاتها التنموية

لواء. محسن الفحام

دلائل ورسائل

صور

بطولة دورى أبطال إفريقيا للمرة الـ12.. فرحة جماهير الأهلى فى كل مكان

للمرة الـ12.. الأهلى يتوج بطلًا لدورى أبطال إفريقيا

تتويج النادي الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

13 شهيدًا وإصابة العشرات إثر قصف طائرات الاحتلال لمنزل فى جباليا

أسر الجنود الإسرائيليين يربك الاحتلال ويلزمه الصمت

خوفًا من المحاكمة.. لماذا أصبح ملف المحتجزين ثانويًا على طاولة نتنياهو؟