الإثنين 27 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الأرصاد: طقس اليوم حار نهارا معتدل ليلا على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 35

طقس حار
طقس حار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الاثنين طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية، مائل للحرارة على السواحل الغربية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود طقس معتدل ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وعن الظواهر الجوية تنشط رياح على السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفرصة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية. وبالنسبة لحالة البحر الأحمرتكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
 

بعد تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.. نصائح "الصحة" للوقاية من التقلبات الجوية

 

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معلومات الوزراء: إنتاج حملة نشرة الأطفال الجوية بالتعاون مع هيئة الأرصاد


درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: 
 

المدينة العظمى الصغرى
القاهرة 35 22
العاصمة الإدارية 36 21
6 أكتوبر 36 21
بنهــــا 35 21 
دمنهور 35 22
وادي النطرون 35 21
كفر الشيخ 33 21
المنصورة 34 22 
الزقازيق 36 22 
شبين الكوم 36 22
طنطا 34 22
دمياط 29 23 
بورسعيد 28 22
الإسماعيلية 37 20
السويس 37 21
العريش 34 22
رفح 30 19
رأس سدر 37 21
نخل 38 19 
كاترين 30 13
الطور 36 23
طابا 30 25
شرم الشيخ 40 27
الإسكندرية 26 18
العلمين 26 19
مطروح 24 18
السلوم 25 18
سيوة 32 26
رأس غارب 37 28
الغردقة 39 27
سفاجا 40 27
مرسى علم 40 28
شلاتين 37 26
حلايب 35 25
أبو رماد 34 25 
رأس حدربة 32 26
الفيوم 36 23
بني سويف 36 22
المنيا 37 20
أسيوط 38 20
سوهاج 39 21
قنا 39 25 
الأقصر 41 25
أسوان 42 26
الوادي الجديد 42 28
أبوسمبل 41 27
 

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