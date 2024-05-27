الإثنين 27 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خريطة التنبؤات الجوية: انخفاض درجات الحرارة غدًا

الطقس - أرشيفية
الطقس - أرشيفية

كشفت خريطة التنبؤات الجوية التي تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن أنه اعتبارًا من غدٍ الثلاثاء 28 مايو، تنخفض درجات الحرارة بقيم تتراوح من (2: 3) درجات على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أنه من المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى بين 31 و32 درجة، وعلى جنوب الصعيد تقارب درجات الحرارة الـ40 درجة.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية يشهد اليوم، الإثنين، ارتفاعا في درجات الحرارة ليسود طقس حار نهارًا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة على جنوب البلاد، معتدل ليلاً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الأرصاد: استمرار ارتفاع درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة تسجل 35 درجة

 

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احذر منح الطفل الآيس كريم خاصة خلال ارتفاع درجات الحرارة

 الظواهر الجوية

وعن الظواهر الجوية تنشط رياح على السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفرصة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين

المدينة العظمى الصغرى
القاهرة 35 22
العاصمة الإدارية 36 21
6 أكتوبر 36 21
بنهــــا 35 21 
دمنهور 35 22
وادي النطرون 35 21
كفرالشيخ 33 21
المنصورة 34 22 
الزقازيق 36 22 
شبين الكوم 36 22
طنطا 34 22
دمياط 29 23 
بورسعيد 28 22
الإسماعيلية 37 20
السويس 37 21
العريش 34 22
رفح 30 19
رأس سدر 37 21
نخل 38 19 
كاترين 30 13
الطور 36 23
طابا 30 25
شرم الشيخ 40 27
الإسكندرية 26 18
العلمين 26 19
مطروح 24 18
السلوم 25 18
سيوة 32 26
رأس غارب 37 28
الغردقة 39 27
سفاجا 40 27
مرسى علم 40 28
شلاتين 37 26
حلايب 35 25
أبورماد 34 25 
رأس حدربة 32 26
الفيوم 36 23
بني سويف 36 22
المنيا 37 20
أسيوط 38 20
سوهاج 39 21
قنا 39 25 
الأقصر 41 25
أسوان 42 26
الوادي الجديد 42 28
أبوسمبل 41 27

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