السبت 25 مايو 2024
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احذر منح الطفل الآيس كريم خاصة خلال ارتفاع درجات الحرارة

جريدة الدستور

تناول الأطفال الآيس كريم خلال فصل الصيف يمكن أن يكون مغريًا وممتعًا، لكنه يأتي مع بعض المخاطر التي يجب على الأهل الانتباه لها، خصوصًا عندما تكون درجات الحرارة مرتفعة، وذلك بحسب ما جاء في موقع “health baby”.

أضرار تناول الآيس كريم في الصيف

مشاكل في الجهاز الهضمي:

الآيس كريم البارد قد يسبب صدمة للجهاز الهضمي الحساس للأطفال. هذا قد يؤدي إلى تقلصات في المعدة وآلام في البطن. الأطفال لديهم أجهزة هضمية حساسة قد لا تتحمل التغيرات المفاجئة في درجات الحرارة.
 

زيادة خطر الإصابة بالتهاب الحلق:

تناول الأطعمة الباردة مثل الآيس كريم يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالتهابات الحلق. هذا يحدث بشكل خاص إذا كان الطفل يعاني من ضعف في الجهاز المناعي أو كان متعبًا من اللعب لفترات طويلة تحت الشمس.
 

خطر الإصابة بأمراض الأسنان:

السكر الموجود في الآيس كريم يمكن أن يساهم في تسوس الأسنان، خاصة إذا لم يتم تنظيف الأسنان بشكل جيد بعد تناول الآيس كريم. تناول الآيس كريم البارد يمكن أن يزيد من حساسية الأسنان للبرد، مما يسبب ألمًا وانزعاجًا للطفل.

زيادة خطر الإصابة بالجفاف:

في الأجواء الحارة، يحتاج الأطفال إلى شرب الكثير من السوائل للحفاظ على ترطيب أجسامهم. الآيس كريم قد يعطي شعورًا زائفًا بالارتواء بسبب برودته، لكنه لا يعوض عن السوائل المفقودة من الجسم بسبب التعرق. هذا قد يزيد من خطر الإصابة بالجفاف.

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السعرات الحرارية العالية وزيادة الوزن:

الآيس كريم يحتوي على كمية كبيرة من السعرات الحرارية والدهون. تناول الأطفال له بشكل مفرط يمكن أن يساهم في زيادة الوزن والسمنة، مما قد يؤدي إلى مشاكل صحية أخرى على المدى الطويل.

نصائح لتقليل المخاطر:

الاعتدال: تقديم الآيس كريم للأطفال بكميات معتدلة وتجنب الإفراط في تناوله.

بدائل صحية: تشجيع الأطفال على تناول الفواكه الطازجة أو صنع آيس كريم منزلي باستخدام الفواكه الطبيعية وقليل من السكر.

الترطيب: التأكد من أن الأطفال يشربون كميات كافية من الماء خلال اليوم، خاصة في الأيام الحارة.

العناية بالفم: تعليم الأطفال العناية بأسنانهم بعد تناول الآيس كريم من خلال غسل الأسنان جيدًا.

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