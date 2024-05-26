الأحد 26 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تقارير تؤكد رحيل بيب جوارديولا عن مانشستر سيتي في هذا الموعد

بيب جوارديولا
بيب جوارديولا

أكدت تقارير صحفية، اليوم أن المدرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، سيغادر منصبه بنهاية عقده المقبل في صيف عام 2025.

جوارديولا، الذي انضم إلى النادي في عام 2016، يمتلك عقدًا يمتد حتى نهاية الموسم المقبل، وكان قد أعلن سابقًا استمراره في منصبه للموسم القادم.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن جوارديولا لن يجدد عقده مع النادي بعد انتهاء فترته، على الرغم من رغبة إدارة مانشستر سيتي في الاحتفاظ به.

تقارير أشارت إلى أن هذا العقد سيكون الأخير لجوارديولا مع النادي، وعلى الرغم من رغبة النادي في تمديد تعاقده، إلا أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق في هذا الصدد حتى الآن.

يُفترض أن يترك النادي القرار النهائي لجوارديولا بخصوص مستقبله، حيث يُريدون الاحتفاظ به، ولكن في الوقت نفسه، لم يُعلن أي تطور رسمي بشأن ذلك.

جوارديولا أشار إلى أنه سيعود لتدريب مانشستر سيتي في الموسم المقبل، لكنه أبدى عدم تأكده من بقاء بعض اللاعبين الرئيسيين في الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية، في ظل رغبة السعودية بالتعاقد مع لاعبين أمثال إيدرسون، برناردو سيلفا، وكيفن دي بروين.

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